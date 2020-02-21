С конкурсного управляющего судоходной компании «Палмали» взыскали 6,6 млн руб убытков

Таким образом суд удовлетворил жалобу Федеральной налоговой службы на действия управляющего, который своевременно не расторг трудовые договоры с двумя сотрудниками — Олевинским Э.Ю. И Полеоновой Е.Ю. В результате предприятие необоснованно понесло расходы на заработную плату в размере 6,61 миллиона рублей.
Кроме того, ФНС требовало отстранить Виталия Олевинского от исполнения обязанностей конкурсного управляющего ООО «Палмали», но в этой части заявления суд отказал.
ООО «Палмали» было признано банкротом в ноябре 2018 года. На предприятии была инициирована процедура конкурсного производства, которая продлится шесть месяцев. Основному кредитору — Сбербанку — судоходная компания должна 13 миллиардов рублей.
В число кредиторов входят «Палмали Холдинг», зарегистрированное на Мальте, «Палмали Шиппинг» из Вест-Индии, «Палмали Гемиджилик ве Анжентелик» из Турции. По данным СМИ, владельцем данных компаний является предприниматель из Азербайджана Мубариз Мансимов. Исковые требования предприятий азербайджанского бизнесмена превышают шесть миллиардов рублей.