С конкурсного управляющего судоходной компании «Палмали» взыскали 6,6 млн руб убытков

Таким образом суд удовлетворил жалобу Федеральной налоговой службы на действия управляющего, который своевременно не расторг трудовые договоры с двумя сотрудниками — Олевинским Э.Ю. И Полеоновой Е.Ю. В результате предприятие необоснованно понесло расходы на заработную плату в размере 6,61 миллиона рублей.