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С конкурсного управляющего судоходной компании «Палмали» взыскали 6,6 млн руб убытков

21 февраля 2020, 18:08
Фото: palmali-r.ru
Арбитражный суд Ростовской области взыскал в пользу обанкротившейся компании «Палмали» 6,6 миллиона рублей в качестве возмещения убытков с ее конкурсного управляющего Виталия Олевинского, говорится в документах на сайте «Электронное правосудие».

Таким образом суд удовлетворил жалобу Федеральной налоговой службы на действия управляющего, который своевременно не расторг трудовые договоры с двумя сотрудниками — Олевинским Э.Ю. И Полеоновой Е.Ю. В результате предприятие необоснованно понесло расходы на заработную плату в размере 6,61 миллиона рублей.

Кроме того, ФНС требовало отстранить Виталия Олевинского от исполнения обязанностей конкурсного управляющего ООО «Палмали», но в этой части заявления суд отказал.

ООО «Палмали» было признано банкротом в ноябре 2018 года. На предприятии была инициирована процедура конкурсного производства, которая продлится шесть месяцев. Основному кредитору — Сбербанку — судоходная компания должна 13 миллиардов рублей.

В число кредиторов входят «Палмали Холдинг», зарегистрированное на Мальте, «Палмали Шиппинг» из Вест-Индии, «Палмали Гемиджилик ве Анжентелик» из Турции. По данным СМИ, владельцем данных компаний является предприниматель из Азербайджана Мубариз Мансимов. Исковые требования предприятий азербайджанского бизнесмена превышают шесть миллиардов рублей.

Ранее в Ростовской области на торги выставили дебиторку «Палмали» на 7,5 миллиарда рублей.

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