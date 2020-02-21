Самые необычные места для еды и встреч в Ростове назвал Google-гид

А как искать новые места? Один из способов — исследовать город с помощью Google Карт, которым в этом году исполняется 15 лет.
Некоторые жители нашего города активно участвуют в работе сервиса: добавляют места, которых раньше не было на карте, проверяют существующие данные, пишут отзывы и отвечают на вопросы. Такие пользователи образуют сообщество «Местных экспертов» Google Карт.
Одним из местных экспертов в Ростове-на-Дону стал Борис Жильцов. За три года он опубликовал более 260 отзывов и тысячи фотографий. Специально для RostovGazeta Борис подготовил подборку необычных мест, которые будут интересны не только туристам, но и местным жителям, желающим по-новому взглянуть на родной город.
Где поесть?
ЦГБ. Вы вряд ли найдете это место в путеводителях по городу, но это та самая локация «для своих». Давно уже ростовчане называют «ЦГБ» не только центральную городскую больницу на Ворошиловском проспекте, но и лучший фастфуд-островок в городе. В любое время дня и ночи сюда приезжают люди со всех концов Ростова за самой вкусной шаурмой, фахитосом и большим московским гамбургером.
Табачка. До 2005 года в этих индустриальных красно-кирпичных корпусах располагалась знаменитая табачная фабрика Асмолова. Теперь на месте старых цехов расположился гастроцентр Ростова. Тут можно отведать различные китайские, японские, европейские блюда и, конечно же, главный «Ростовский деликатес» — раков. В летние ночи ощущение, что по адресу ул. Горького, 151 собралась как минимум половина города.
Где встретиться?
«Публичка». Атмосферное место в самом центре нашего города, которое, наверняка, будет интересно гостям южной столицы. Само здание Донской государственной публичной библиотеки интересно своей архитектурой: монолитный фасад сочетается с многообразием зелени и водопадов внутри здания. Но еще интереснее сквер рядом с библиотекой, который мы между собой называем «Публичка». Здесь всегда много народу: днем это в основном студенты и школьники, а по вечерам выступают уличные музыканты, катаются роллеры и скейтеры.
Памятник Стачке 1902 года. Одна из визитных карточек Ростова-на-Дону. Отсюда открывается красивый вид на всю центральную часть города: Центральный Собор, ж/д вокзал и даже стадион Ростов-Арена виден с этой смотровой площадки. Это место также популярно у влюблённых теплыми вечерами.
Где заняться спортом?
Гребной канал Дон. Это любимое спортивное сооружение Бориса в Ростове-на-Дону. Сюда с каждым годом приезжает все больше не только профессиональных спортсменов, но и просто людей, ведущих здоровый образ жизни. В первую очередь это спортивная школа по гребным видам спорта, но инфраструктура в целом позволяет тренироваться здесь футболистам и баскетболистам, скейтерам и роллерам, триатлетам и даже лыжникам.
Парк Авиаторов. Этот парк кардинально преобразился после появления в нём трассы для велотриала — экстремального вида спорта с преодолением препятствий на велосипедах. Теперь все желающие могут прийти и посмотреть, как спортсмены тренируются и выполняют умопомрачительные трюки, а также присоединиться к учебным группам.
Где погулять?
Соловьиная роща. В микрорайоне Военвед спрятался небольшой и укромный уголок природы в черте города. Удивительно, но об этом месте знает очень немного ростовчан, и именно поэтому здесь так тихо и уединенно. Летом можно погулять по тропкам, насладится пением птиц и пейзажами, чтобы отвлечься от городской суеты. Зимой в оврагах Соловьиной рощи здорово кататься на санках, тюбингах и ледянках. Однажды я видел здесь даже сноубордистов!
Щепкинский лес. Немногие решаются посетить и этот лесопитомник на окраине города. Но тех, кто доезжает, ждет затопленный скальный карьер, блиндажи страйкболистов, старинные развалины и чудесная сосновая аллея. С первой же минуты здесь пропадает ощущение близости города, и аромат хвои помогает дышать полной грудью. Многочисленные тропки увлекают вглубь леса, где при большой удаче можно встретить диких животных — фазанов, косуль, зайцев, лис и даже кабана.