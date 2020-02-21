Самые необычные места для еды и встреч в Ростове назвал Google-гид

ЦГБ. Вы вряд ли найдете это место в путеводителях по городу, но это та самая локация «для своих». Давно уже ростовчане называют «ЦГБ» не только центральную городскую больницу на Ворошиловском проспекте, но и лучший фастфуд-островок в городе. В любое время дня и ночи сюда приезжают люди со всех концов Ростова за самой вкусной шаурмой, фахитосом и большим московским гамбургером.