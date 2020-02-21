rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Сироткин и Устарханов обменялись мнениями перед боем

21 февраля 2020, 14:00
Фото: pixabay.com
21 февраля они встретятся на вечере профессионального бокса «Время легенд: Москва».

Обладатель титула WBC Asian Boxing Council Continental в среднем весе Апти Устарханов и участник прошлогоднего отборочного поединка во втором среднем весе Андреем Сироткиным проведут бой. Очная встреча соперников состоится во Дворце спорта «Динамо» 21 февраля в рамках большого боксерского вечера «Время легенд», сообщает «Советский спорт».

– Я посмотрел только один бой Андрея – с Джоном Райдером. Могу сказать, что я хорошо тренировался и выиграю бой. Я не могу назвать Сироткина самым сильным соперником в карьере, – отметил в интервью sovsport.ru Апти Устарханов.

В свою очередь Андрей Сироткин также оценил свои шансы на победу в поединке:

– Не исключаю варианта, что судьи будут симпатизировать моему сопернику, но я этого не боюсь. Главное хорошо отбоксировать. Полные бои Устарханова я не смотрел. Манера и тактика ведения боя понятны. Долго изучать его не считаю нужным. Нет никаких сложных задач. Все открыто и доступно.

#Новости#Спорт
Подпишитесь
Новое мобилизационное задание получила Ростовская область в октябре
Сегодня, 16:49
«Ребятам деньги нужнее»: ростовчане рады отказу от трат на новогодние украшения
Сегодня, 15:54
В Ростове на строительство школы на Темернике выделили более 2,4 млрд рублей
Сегодня, 15:47
В Ростовской области пьяный водитель пытался заколоть шариковой ручкой инспектора ДПС
Сегодня, 16:31
Юрист Габович рассказал, как в условиях частичной мобилизации получить загранпаспорт
Сегодня, 14:58
Тарифы ЖКХ в Ростовской области вырастут в декабре. Как можно сэкономить?
Сегодня, 10:00