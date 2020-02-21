Сироткин и Устарханов обменялись мнениями перед боем

Обладатель титула WBC Asian Boxing Council Continental в среднем весе Апти Устарханов и участник прошлогоднего отборочного поединка во втором среднем весе Андреем Сироткиным проведут бой. Очная встреча соперников состоится во Дворце спорта «Динамо» 21 февраля в рамках большого боксерского вечера «Время легенд», сообщает «Советский спорт».
– Я посмотрел только один бой Андрея – с Джоном Райдером. Могу сказать, что я хорошо тренировался и выиграю бой. Я не могу назвать Сироткина самым сильным соперником в карьере, – отметил в интервью sovsport.ru Апти Устарханов.
В свою очередь Андрей Сироткин также оценил свои шансы на победу в поединке:
– Не исключаю варианта, что судьи будут симпатизировать моему сопернику, но я этого не боюсь. Главное хорошо отбоксировать. Полные бои Устарханова я не смотрел. Манера и тактика ведения боя понятны. Долго изучать его не считаю нужным. Нет никаких сложных задач. Все открыто и доступно.