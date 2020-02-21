Сироткин и Устарханов обменялись мнениями перед боем

– Не исключаю варианта, что судьи будут симпатизировать моему сопернику, но я этого не боюсь. Главное хорошо отбоксировать. Полные бои Устарханова я не смотрел. Манера и тактика ведения боя понятны. Долго изучать его не считаю нужным. Нет никаких сложных задач. Все открыто и доступно.