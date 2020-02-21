То, что мертво, умереть не может: почему старинные дома Нахичевани решили снести

Александр Кожин пояснил, в каких случаях в Ростове могу сносить объект культурного наследия. Во-первых, если бы прокуратура нашла возможность провести обследование дома и получила объективный ответ, что стены находятся в настолько подвижном состоянии, что без разборки этого здания не обойтись. То есть для сноса нужны объективные свидетельства. «А во-вторых, даже если здание постановят снести, то по фотографиям и замерам должны воссоздать дом Григоряна или другой объект культурного наследия, который на этом месте был. В этом и изюминка памятника: наличие статуса не помогает в эксплуатации, только обременяет. Единственная польза в том, что статус позволяет на месте сгоревшего, обрушившегося здания строить не многоэтажку, а здание с тем же обликом», — рассказал Кожин. Собеседник сообщил, что при этом «начинка» нового здания памятника может быть современной. Например, мансардный этаж, который с улицы выглядит так же, как и в старом здании, может стать функциональным.