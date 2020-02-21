Украинский министр решила остаться в карантине со своими соотечественниками

Речь идет о двухнедельном карантине, который разместили в поселке Новые Санжары. Свое решение чиновница аргументировала желанием помочь преодолеть негативное и агрессивное отношение к находящимся в карантине украинцам, которое к ним проявили свои же соотечественники. Об этом 21 февраля сообщило агентство RNS.
Вероятно, Скалецкая говорила об акциях протеста против размещения во Львовской, Тернопольской и Ровенской областях прилетевших из Уханя граждан. Аналогичное отношение к вернувшихся из Китая гражданам проявили жители посёлка Новые Санжары. Опасающиеся заражения коронавирусом граждане собрались на протестную акцию, пытались перекрыть дорогу автобусу с прилетевшими гражданами и бросали камни в этот транспорт.
Эти события происходят на фоне заявлений руководства страны о том, что ни у одного из прибывших из КНР украинца не было зарегистрировано признаков респираторного заболевания.