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Украинский министр решила остаться в карантине со своими соотечественниками

21 февраля 2020, 15:17
Фото: pixabay.com
Глава министерства здравоохранения Украины Зоряна Скалецкая заявила о намерении поддержать своим присутствием соотечественников, которые находятся в карантине после эвакуации из китайского Уханя.

Речь идет о двухнедельном карантине, который разместили в поселке Новые Санжары. Свое решение чиновница аргументировала желанием помочь преодолеть негативное и агрессивное отношение к находящимся в карантине украинцам, которое к ним проявили свои же соотечественники. Об этом 21 февраля сообщило агентство RNS.

Вероятно, Скалецкая говорила об акциях протеста против размещения во Львовской, Тернопольской и Ровенской областях прилетевших из Уханя граждан. Аналогичное отношение к вернувшихся из Китая гражданам проявили жители посёлка Новые Санжары. Опасающиеся заражения коронавирусом граждане собрались на протестную акцию, пытались перекрыть дорогу автобусу с прилетевшими гражданами и бросали камни в этот транспорт.

Эти события происходят на фоне заявлений руководства страны о том, что ни у одного из прибывших из КНР украинца не было зарегистрировано признаков респираторного заболевания.

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