Украинский министр решила остаться в карантине со своими соотечественниками

Речь идет о двухнедельном карантине, который разместили в поселке Новые Санжары. Свое решение чиновница аргументировала желанием помочь преодолеть негативное и агрессивное отношение к находящимся в карантине украинцам, которое к ним проявили свои же соотечественники. Об этом 21 февраля сообщило агентство RNS.