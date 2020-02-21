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В честь Греты Тунберг назвали новый вид улиток

21 февраля 2020, 15:05
Фото: pxhere.com
Новому виду улиток, обнаруженному в Брунее, ученые решили дать имя экозащитницы из Швеции Греты Тунберг.

Свое решение они объяснили тем, что поколению юной активистки придется столкнуться с проблемами, к которым оно не имеет отношения, сообщает телеканал «360».

Один из специалистов отметил, что название моллюска станет своеобразным обещанием помощи молодым защитникам окружающей среды от прошлых поколений.

Улитка семейства циклофорид теперь будет называться Craspedotropis gretathunbergae. Этот вид очень чувствителен к перепадам температуры и влажности, а также вырождению лесов. Ученые считают, что улитки будут очень тяжело переносить изменения климата, вызванные деятельностью человека.

Грета Тунберг в прошлом году стала самой юной личностью, удостоенной звания «Человек года» за всю историю издания Time. Она активно выступает за усиление борьбы с изменением климата с 2018 года.

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