В честь Греты Тунберг назвали новый вид улиток

Улитка семейства циклофорид теперь будет называться Craspedotropis gretathunbergae. Этот вид очень чувствителен к перепадам температуры и влажности, а также вырождению лесов. Ученые считают, что улитки будут очень тяжело переносить изменения климата, вызванные деятельностью человека.