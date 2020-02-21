В Шереметьево высказались относительно фотографии с упавшим потолком

Начальник пресс-службы аэропорта Шереметьево Роман Генис заявил о том, что фотография с якобы обрушившимся потолком в бизнес-зале термина С, которая появилась ранее в Сети, — представляет собой устаревшую информацию, вырванную из контекста.

Газета «Известия» пишет, что со слов Гениса, снимок, запечатлевший обвал потолочных конструкций, сделан в закрытом помещении, в котором идет ремонт. Отмечается, что терминал C аэропорта Шереметьево был открыт в конце января.