Вандалы разгромили очередную остановку в Ростове

Автор публикации разместил фото, на котором показал поврежденный комплекс, переполненную мусором урну и бездомную собаку. «Давайте будем уважать хотя бы то, что сделали не мы. И да, организации по отлову бездомных животных включите в свой список данный район», — написал автор.