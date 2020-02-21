Вандалы разгромили очередную остановку в Ростове

Posted 21 февраля 2020, 07:03
Published 21 февраля 2020, 07:03
Modified 11 сентября 2022, 15:13
Updated 11 сентября 2022, 15:13
Вандалы не смогли пройти мимо остановки и разбили стекла, после чего скрылись. В этот раз пострадала остановка Ростовское море.
Автор публикации разместил фото, на котором показал поврежденный комплекс, переполненную мусором урну и бездомную собаку. «Давайте будем уважать хотя бы то, что сделали не мы. И да, организации по отлову бездомных животных включите в свой список данный район», — написал автор.
Ранее вандалы в Ростове несколько раз покушались на целостность остановочных комплексов. В одном из случаев неизвестные получили порезы, разбив остановку.