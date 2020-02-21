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Posted 21 февраля 2020, 07:03

Published 21 февраля 2020, 07:03

Modified 11 сентября 2022, 15:13

Updated 11 сентября 2022, 15:13

Вандалы разгромили очередную остановку в Ростове

21 февраля 2020, 07:03
Неизвестные в Ростове-на-Дону побили стекла остановочного комплекса, рассказали в соцсетях очевидцы.

Вандалы не смогли пройти мимо остановки и разбили стекла, после чего скрылись. В этот раз пострадала остановка Ростовское море.

Автор публикации разместил фото, на котором показал поврежденный комплекс, переполненную мусором урну и бездомную собаку. «Давайте будем уважать хотя бы то, что сделали не мы. И да, организации по отлову бездомных животных включите в свой список данный район», — написал автор.

Ранее вандалы в Ростове несколько раз покушались на целостность остановочных комплексов. В одном из случаев неизвестные получили порезы, разбив остановку.

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#Общество#Новости
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