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Posted 22 февраля 2020, 08:08

Published 22 февраля 2020, 08:08

Modified 17 сентября 2022, 16:49

Updated 17 сентября 2022, 16:49

Двое взрослых и подросток пострадали в ДТП в Ростовской области

22 февраля 2020, 08:08
В Аксайском районе Ростовской области в столкновении Mazda и Toyota Camry пострадали двое взрослых и девочка, сообщил RostovGazeta сотрудник отдела пропаганды УГИБДД по региону.

Авария произошла на автодороге М-4 Дон, недалеко от поселка Камышевахи в Аксайском районе. По предварительной информации, 34-летний водитель автомобиля Mazda 6 не справился с управлением, выехал на полосу встречного движение и врезался в Toyota. За рулем второй иномарки находился 64-летний мужчина.

«В результате аварии пострадали водитель Toyota Camry, а также два пассажира — 61-летняя женщина и 14-летняя девочка. По факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка», — рассказали в ведомстве.

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