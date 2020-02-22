Двое взрослых и подросток пострадали в ДТП в Ростовской области

Posted 22 февраля 2020, 08:08
Published 22 февраля 2020, 08:08
Modified 17 сентября 2022, 16:49
Updated 17 сентября 2022, 16:49
Авария произошла на автодороге М-4 Дон, недалеко от поселка Камышевахи в Аксайском районе. По предварительной информации, 34-летний водитель автомобиля Mazda 6 не справился с управлением, выехал на полосу встречного движение и врезался в Toyota. За рулем второй иномарки находился 64-летний мужчина.
«В результате аварии пострадали водитель Toyota Camry, а также два пассажира — 61-летняя женщина и 14-летняя девочка. По факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка», — рассказали в ведомстве.