Двое взрослых и подросток пострадали в ДТП в Ростовской области

Авария произошла на автодороге М-4 Дон, недалеко от поселка Камышевахи в Аксайском районе. По предварительной информации, 34-летний водитель автомобиля Mazda 6 не справился с управлением, выехал на полосу встречного движение и врезался в Toyota. За рулем второй иномарки находился 64-летний мужчина.