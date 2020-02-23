До +15 потеплеет в Ростове на следующей рабочей неделе

В понедельник 24 февраля в Ростове облачно, возможны осадки в виде дождя, температура воздуха днем до +6 С. Также +6 С будет и во вторник, но дожди прекратятся.
С 26 февраля в городе начнет теплеть, в среду днем +10 С, в четверг воздух прогреется до +15 С. При этом будет облачно с прояснениями, ветер южный до семи метров в секунду.
По ночам тоже будет тепло, температура воздуха ночью не опустится ниже 0 С.
Напомним, с 22 по 24 февраля в Ростове действует штормовое предупреждение из-за мокрого снега и дождя.