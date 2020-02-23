Глава Ростовской области показал свой армейский снимок в честь 23 февраля

«Человек на фото выглядит очень достойно! Интересно, каковы его взгляды на жизнь были тогда», — поинтересовался один из подписчиков. «Супер кадр! Я только родилась, а Вы уже служили!!! Так приятно, что наш губернатор из тех настоящих Защитников, кого хочется сегодня поздравить! С праздником, Василий Юрьевич!», — написала еще олдна жительница области.