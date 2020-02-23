Глава Ростовской области показал свой армейский снимок в честь 23 февраля

Таким образом глава региона присоединился к тренду демонстрировать подписчикам свои архивные снимки. На черно-белом фото молодой Василий Голубев снят в военной форме у невысокой березы. В руках у будущего губернатора оружие.
«Сегодня те, кто служил, вспомнят армейские годы. Нашел и свое архивное фото — 1980-й год, военные сборы в селе Сельцы Рязанской области. С Днем защитника Отечества!», — написал губернатор.
«Человек на фото выглядит очень достойно! Интересно, каковы его взгляды на жизнь были тогда», — поинтересовался один из подписчиков. «Супер кадр! Я только родилась, а Вы уже служили!!! Так приятно, что наш губернатор из тех настоящих Защитников, кого хочется сегодня поздравить! С праздником, Василий Юрьевич!», — написала еще олдна жительница области.