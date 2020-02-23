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По 1 млн рублей получат родственники жертв взрыва в доме в Азове

23 февраля 2020, 09:12
Фото: donland.ru
Родственники погибших при взрыве бытового газа в многоквартирном доме в переулке Павлова в Азове получат по 1 миллиону рублей, сообщило правительство Ростовской области.

Кроме того, 400 тысяч рублей выплатят родственникам пострадавшей женщины, доставленной в больницу. Также материальную помощь окажут и жителям пострадавшего дома, которые получат компенсацию за утраченное имущество.

Выделить деньги из областного бюджета распорядился глава региона Василий Голубев. Как отметил губернатор, важен индивидуальный подход к каждому пострадавшему в результате ЧС.

Напомним, взрыв бытового газа произошел в ночь на 22 февраля, в результате два человека погибли. одну женщину доставили в больницу. Еще 49 человек, проживающих в пострадавшем доме, эвакуировали.

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#Новости#Происшествия
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