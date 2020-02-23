По 1 млн рублей получат родственники жертв взрыва в доме в Азове

Кроме того, 400 тысяч рублей выплатят родственникам пострадавшей женщины, доставленной в больницу. Также материальную помощь окажут и жителям пострадавшего дома, которые получат компенсацию за утраченное имущество.
Выделить деньги из областного бюджета распорядился глава региона Василий Голубев. Как отметил губернатор, важен индивидуальный подход к каждому пострадавшему в результате ЧС.
Напомним, взрыв бытового газа произошел в ночь на 22 февраля, в результате два человека погибли. одну женщину доставили в больницу. Еще 49 человек, проживающих в пострадавшем доме, эвакуировали.