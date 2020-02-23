Вопрос возврата домой жильцов пострадавшего дома в Азове решат до конца воскресенья

Губернатор области Василий Голубев поручил сотрудникам МЧС максимально быстро провести инструментальное обследование пострадавшего дома в переулке Павлова и сообщить, могут ли жильцы вернуться в свои квартиры.
В случае положительного ответа квартиры двух подъездов оперативно подключат к коммуникациям, кроме того, разработают проектную документацию по восстановлению пострадавшего жилья.
Напомним, взрыв бытового газа произошел в ночь на 22 февраля, в результате два человека погибли, одну женщину доставили в больницу. Еще 49 человек жильцов дома эвакуировали и временно разместили в гостинице.