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Вопрос возврата домой жильцов пострадавшего дома в Азове решат до конца воскресенья

23 февраля 2020, 09:22
Фото: 61.mchs.gov.ru
До конца 23 февраля решат, могут ли вернуться домой жильцы двух подъездов разрушенного взрывом дома в Азове, сообщило правительство Ростовской области.

Губернатор области Василий Голубев поручил сотрудникам МЧС максимально быстро провести инструментальное обследование пострадавшего дома в переулке Павлова и сообщить, могут ли жильцы вернуться в свои квартиры.

В случае положительного ответа квартиры двух подъездов оперативно подключат к коммуникациям, кроме того, разработают проектную документацию по восстановлению пострадавшего жилья.

Напомним, взрыв бытового газа произошел в ночь на 22 февраля, в результате два человека погибли, одну женщину доставили в больницу. Еще 49 человек жильцов дома эвакуировали и временно разместили в гостинице.

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#Новости#Происшествия
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