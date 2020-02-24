Более 2 млн руб потратят на проверку алкоголя в Ростовской области

Компании-победителю предстоит провести лабораторные исследования по проверке качества и безопасности алкоголя. Речь идет о продукции, предназначенной для розничной продажи в магазинах.
Подать заявку можно можно до 23 марта, победителя объявят через два дня. Стоимость контракта составит 2,3 миллиона рублей, деньги будут освоены в течение года.
Заказчиком выступает учреждение «Ростсистема». Всего исполнителю предстоит приобрести более 670 единиц алкогольной продукции, в том числе вино, водку, пиво.