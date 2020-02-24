Названа причина роста преступности в Ростовской области

Напомним, в минувшем году число преступлений выросло на 9,8%. Это связано с ростом числа мошенничеств, а также получением выплат по инвалидности и маткапитала по фальшивым документам.
«Так, завели более четырех тысяч уголовных дел из-за выдачи фальшивых справок об инвалидности главой бюро медико-социальной экспертизы Гуково Борисом Котовым. Услугами пользовались жители со всей страны», — пишет Donnews со ссылкой на слова Агаркова.
Кроме того, отрицательно на статистику повлияли киберпреступники. Всего в минувшем году зарегистрировали почти 7,3 тысячи преступлений.
Однако в области стало меньше преступлений против личности. В том числе уменьшилось количество убийств.