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Названа причина роста преступности в Ростовской области

24 февраля 2020, 07:54
Фото: https://pixabay.com
В Ростовской области рост преступности связан с увеличением количества случаев мошенничеств с использованием IT-технологий, сообщил глава регионального УМВД Олег Агарков.

Напомним, в минувшем году число преступлений выросло на 9,8%. Это связано с ростом числа мошенничеств, а также получением выплат по инвалидности и маткапитала по фальшивым документам.

«Так, завели более четырех тысяч уголовных дел из-за выдачи фальшивых справок об инвалидности главой бюро медико-социальной экспертизы Гуково Борисом Котовым. Услугами пользовались жители со всей страны», — пишет Donnews со ссылкой на слова Агаркова.

Кроме того, отрицательно на статистику повлияли киберпреступники. Всего в минувшем году зарегистрировали почти 7,3 тысячи преступлений.

Однако в области стало меньше преступлений против личности. В том числе уменьшилось количество убийств.

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