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В пристанище бомжей превратили объект культурного наследия в Ростове

24 февраля 2020, 10:21
Фото: vk.com/moifasad
В ночлежку для бомжей превратился Дом Врангеля в Ростове-на-Дону, являющийся объектом культурного наследия, сообщили активисты движения «Мой фасад».

Расположенный в Газетном переулке дом построили в 1885 году по проекту архитектора Николая Дорошенко, здание является объектом культурного наследия регионального значения.

В настоящее время дом принадлежит частному лицу, который закрыл фасад здания баннером. «Установка баннера на любом здании — плохая идея. Баннер сразу притягивает маргинальную активность. Мы были категорически против… То, что происходит со зданием сейчас можно охарактеризовать двумя словам — позор и стыд», — пишут активисты.

По словам общественников, в закрытом баннером здании поселились бомжи, их догадки подтвердили пользователи соцсети. «За сеткой много мусора и воняет мочой», — написала одна из ростовчанок.

Ранее стало известно, почему в Ростове решили снести старинные дома Нахичевани.

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