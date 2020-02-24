В пристанище бомжей превратили объект культурного наследия в Ростове

Расположенный в Газетном переулке дом построили в 1885 году по проекту архитектора Николая Дорошенко, здание является объектом культурного наследия регионального значения.
В настоящее время дом принадлежит частному лицу, который закрыл фасад здания баннером. «Установка баннера на любом здании — плохая идея. Баннер сразу притягивает маргинальную активность. Мы были категорически против… То, что происходит со зданием сейчас можно охарактеризовать двумя словам — позор и стыд», — пишут активисты.
По словам общественников, в закрытом баннером здании поселились бомжи, их догадки подтвердили пользователи соцсети. «За сеткой много мусора и воняет мочой», — написала одна из ростовчанок.