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Вторым стал Василий Голубев среди губернаторов ЮФО по итогам января

24 февраля 2020, 10:21
Фото: donland.ru
Губернатор Ростовской области Василий Голубев занял вторую строчку среди своих коллег из Южного федерального округа по итогам января 2020 года по версии "Медиологии".

На первом месте губернатор Крыма Сергей Аксенов, на третьем глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Медиаиндекс губернатора Ростовской области составил 21 897,8, а количество сообщений в СМИ 4 491. Наиболее значимыми в январе были ежегодная пресс-конференция Василия Голубева по итогам прошлого года, соболезнования в связи с гибелью депутата регионального Заксобрания Андрея Алабушева и его супруги и комментарий по поводу сохранения должности министра здравоохранения Ростовской области за Татьяной Быковской до решения суда.

Среди губернаторов России Василий Голубев знаял 18-е место.

Ранее Василий Голубев попал в список самых сильных губернаторов, руководящих более 10 лет.

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