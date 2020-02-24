Вторым стал Василий Голубев среди губернаторов ЮФО по итогам января

Медиаиндекс губернатора Ростовской области составил 21 897,8, а количество сообщений в СМИ 4 491. Наиболее значимыми в январе были ежегодная пресс-конференция Василия Голубева по итогам прошлого года, соболезнования в связи с гибелью депутата регионального Заксобрания Андрея Алабушева и его супруги и комментарий по поводу сохранения должности министра здравоохранения Ростовской области за Татьяной Быковской до решения суда.