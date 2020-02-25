Блогер Лена Миро назвала ростовчанку Костенко «быдлом» за трусы в горошек

Анастасия, которая недавно родила футболисту второго ребенка, в кадр попала случайно, когда Тарасов снимал свою дочь Милану. «Трусы — это не домашняя одежда. Это даже не одежда для сна. По дому в трусах разгуливает только быдло. Да, я действительно так считаю. И неважно, что у вас — упругая задница, красивое белье, и, вообще, вам так удобно», — написала Миро.