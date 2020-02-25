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Блогер Лена Миро назвала ростовчанку Костенко «быдлом» за трусы в горошек

25 февраля 2020, 07:57
Фото: соцсети
трусы в горошек анастасия костенко
Блогер Лена Миро негативно отозвалась о видео, на котором футболист Дмитрий Тарасов запечатлел свою жену из Ростова-на-Дону Анастасию Костенко в трусах и с пакетом на голове, пост она разместила в своем блоге в ЖЖ.

Анастасия, которая недавно родила футболисту второго ребенка, в кадр попала случайно, когда Тарасов снимал свою дочь Милану. «Трусы — это не домашняя одежда. Это даже не одежда для сна. По дому в трусах разгуливает только быдло. Да, я действительно так считаю. И неважно, что у вас — упругая задница, красивое белье, и, вообще, вам так удобно», — написала Миро.

После чего она предложила представить английскую королеву в трусах на кухне или актрису «Карточного домика» Клэр Ундервуд.

«Если вы думаете, что в этом нет ничего такого, то вы просто не получили хорошего воспитания, вы — дитя зассанной подворотни. В трусах ходить по дому не нужно. Это неприлично, неэстетично, и сразу выдает в вас быдло», — подытожила блогер.

Ранее Дмитрий Тарасов получил перелом ноги на тренировке «Рубина» спустя три дня после подписания контракта с клубом.

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