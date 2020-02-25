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Что в жизни россиян изменится с 1 марта?

25 февраля 2020, 11:12
Фото: pxhere.com
С наступлением весны жителей РФ ожидают несколько важных изменений: особые принципы техосмотра автомобилей старше 30 лет, разрешение ввоза в страну жизненно необходимых незарегистрированных лекарств и принудительное лечение от зависимости.

Согласно новому ГОСТу Росстандарта, с 1 марта владельцы автомобилей, выпущенных более 30 лет назад, для получения техпаспорта транспортного средства будут проходить специальную экспертизу, сообщает News.ru.

Эксперты будут проверять не только техническое состояние, но и степень отклонений авто от заводского выпуска. Если в автомобиле обнаружится слишком много изменений, техпаспорт его владелец не получит.

Кроме этого, с начала марта и до начала 2024 года в России будет действовать закон, согласно которому можно ввозить в страну незарегистрированное лекарственное средство, если оно будет признано жизненно необходимым пациенту. Решение о необходимости препарата будет принимать специальная лечебная комиссия.

Кроме этого, МВД совместно с Минюстом проработают предложения о принудительном лечении граждан, неоднократно совершавших правонарушения в состоянии алкогольного опьянения. Направлять их на лечение будет суд.

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