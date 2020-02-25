Что в жизни россиян изменится с 1 марта?

Кроме этого, с начала марта и до начала 2024 года в России будет действовать закон, согласно которому можно ввозить в страну незарегистрированное лекарственное средство, если оно будет признано жизненно необходимым пациенту. Решение о необходимости препарата будет принимать специальная лечебная комиссия.