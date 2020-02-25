Энергетики перешли в режим повышенной готовности в Ростовской области

Этот режим в компании необходим для бесперебойного и качественного энергоснабжения потребителей. Также организовано круглосуточное дежурство оперативных служб.
«Специалисты проверили возможность резервного электроснабжения в случае отключений света. Специалисты готовы оперативно приступить к восстановительным работам», — сказано в сообщении.
Ранее жителей региона предупредили о возможном повышении уровня воды в реке Дон. Из-за сильного ветра с порывами до 18-20 метров в секунду ожидается ветровой нагон воды.