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Энергетики перешли в режим повышенной готовности в Ростовской области

25 февраля 2020, 02:30
Фото: https://pixabay.com
В Ростовской области из-за прогнозируемого ухудшения погоды энергетики перешли в режим повышенной готовности, пишет «Донэнерго».

Этот режим в компании необходим для бесперебойного и качественного энергоснабжения потребителей. Также организовано круглосуточное дежурство оперативных служб.

«Специалисты проверили возможность резервного электроснабжения в случае отключений света. Специалисты готовы оперативно приступить к восстановительным работам», — сказано в сообщении.

Ранее жителей региона предупредили о возможном повышении уровня воды в реке Дон. Из-за сильного ветра с порывами до 18-20 метров в секунду ожидается ветровой нагон воды.

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