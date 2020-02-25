«Эшелон Победы» с «Катюшей» и Т-34 выедет 21 апреля из Батайска

Как пишет ТАСС, в составе поезда будут переоборудованные под военно-исторический музей багажные вагоны, вагоны-теплушки и открытые платформы.
В багажных вагонах «Эшелон Победы» будут четыре экспозиции: «Оборона Севастополя», «Битва за Кавказ», «Современная армия» и «Сталинградская битва». В вагонах-теплушках расположат выставки, посвященные военным медикам и подразделениям «Смерш», а на открытых платформах — образцы техники и вооружения периода Великой Отечественной войны. Среди вооружения будут представлены танк Т-34-85, ИС-3, реактивная система БМ-13 «Катюша», артиллерийские орудия ЗИС-3, БС-3, Д-1 и зенитная пушка АЗП-39.
«Эшелон Победы» проследует по всей территории Южного военного округа, делая остановки в городах-героях и воинской славы, столицах, входящих в округ регионов, и узловых железнодорожных станциях.
Ранее в Ростове открыли памятник военным медикам, погибшим во времена ВОВ и в современных вооруженных конфликтах.