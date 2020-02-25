«Эшелон Победы» с «Катюшей» и Т-34 выедет 21 апреля из Батайска

В багажных вагонах «Эшелон Победы» будут четыре экспозиции: «Оборона Севастополя», «Битва за Кавказ», «Современная армия» и «Сталинградская битва». В вагонах-теплушках расположат выставки, посвященные военным медикам и подразделениям «Смерш», а на открытых платформах — образцы техники и вооружения периода Великой Отечественной войны. Среди вооружения будут представлены танк Т-34-85, ИС-3, реактивная система БМ-13 «Катюша», артиллерийские орудия ЗИС-3, БС-3, Д-1 и зенитная пушка АЗП-39.