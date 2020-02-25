Площадка "Россия — страна возможностей" реализует проект "Лидеры России. Политика"

Он отметил, что проект нацелен на граждан, которые желают заниматься общественно-политической деятельностью, передает ТАСС.
"Это отдельное направление проекта "Лидеры России", связанное с общественно-политической деятельностью. На него могут подать свои заявки люди, которые желали бы заниматься общественно-политической деятельностью, которые хотели бы принимать участие в выборах в представительные структуры власти. Как и в любом нашем проекте, отсутствуют какие-либо ограничения с позиции уровня — это могут быть граждане, которые желают пойти на предстоящие выборы в Госдуму, это могут быть люди, которые хотят трудиться в местных заксобраниях или в муниципальных органах власти", — пояснил Кириенко в ходе пресс-конференции в честь конкурса "Лидеры России — 2020".
Кириенко отметил, что заявку на участие возможно подать с сегодняшнего дня гражданам РФ в возрасте от 21 до 55 лет. Регистрация участников будет идти до 16 марта, в марте-апреле начнется дистанционный этап, в апреле-мае — полуфиналы и в мае этого года состоится финал. По результатам конкурса отберут 70–80 человек, которые будут обучаться в Высшей школе госуправления РАНХиГС.
Конкурс "Лидеры России" организует автономная некоммерческая организация "Россия — страна возможностей" по поручению главы государства. В текущем году на конкурс управленцев было подано 233 830 заявок из всех российских регионов и 68 государств мира.