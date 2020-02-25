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Площадка "Россия — страна возможностей" реализует проект "Лидеры России. Политика"

25 февраля 2020, 13:05
Фото: лидерыроссии.рф
В РФ начали конкурс для отбора политических лидеров "Лидеры России. Политика". Он будет отдельным направлением в проекте "Лидеры России", которое связано с общественно-политической деятельностью. О запуске конкурса рассказал первый заместитель руководителя Администрации Президента Сергей Кириенко.

Он отметил, что проект нацелен на граждан, которые желают заниматься общественно-политической деятельностью, передает ТАСС.

"Это отдельное направление проекта "Лидеры России", связанное с общественно-политической деятельностью. На него могут подать свои заявки люди, которые желали бы заниматься общественно-политической деятельностью, которые хотели бы принимать участие в выборах в представительные структуры власти. Как и в любом нашем проекте, отсутствуют какие-либо ограничения с позиции уровня — это могут быть граждане, которые желают пойти на предстоящие выборы в Госдуму, это могут быть люди, которые хотят трудиться в местных заксобраниях или в муниципальных органах власти", — пояснил Кириенко в ходе пресс-конференции в честь конкурса "Лидеры России — 2020".

Кириенко отметил, что заявку на участие возможно подать с сегодняшнего дня гражданам РФ в возрасте от 21 до 55 лет. Регистрация участников будет идти до 16 марта, в марте-апреле начнется дистанционный этап, в апреле-мае — полуфиналы и в мае этого года состоится финал. По результатам конкурса отберут 70–80 человек, которые будут обучаться в Высшей школе госуправления РАНХиГС.

Конкурс "Лидеры России" организует автономная некоммерческая организация "Россия — страна возможностей" по поручению главы государства. В текущем году на конкурс управленцев было подано 233 830 заявок из всех российских регионов и 68 государств мира.

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