Площадка "Россия — страна возможностей" реализует проект "Лидеры России. Политика"

"Это отдельное направление проекта "Лидеры России", связанное с общественно-политической деятельностью. На него могут подать свои заявки люди, которые желали бы заниматься общественно-политической деятельностью, которые хотели бы принимать участие в выборах в представительные структуры власти. Как и в любом нашем проекте, отсутствуют какие-либо ограничения с позиции уровня — это могут быть граждане, которые желают пойти на предстоящие выборы в Госдуму, это могут быть люди, которые хотят трудиться в местных заксобраниях или в муниципальных органах власти", — пояснил Кириенко в ходе пресс-конференции в честь конкурса "Лидеры России — 2020".