Трамвайное сообщение в Новочеркасске восстановят в апреле

Сейчас в городе завершается второй этап ремонта трамвайных путей. Он охватил несколько участков длиной 1,8 километра, более половины объема уже выполнено.
«Полностью работы завершатся в середине апреля, тогда можно будет говорить о восстановлении трамвайного сообщения. Сейчас работают маршруты № 1 и 3», — сказано в сообщении.
При этом жители улицы Орджоникидзе пожаловались, что после завершения работ дорога превратилась в полосу препятствий. Подрядчику передали просьбу принять меры.
«Ремонт не предполагает разруху после завершения работ, хороший подрядчик не только проведет восстановительные работы, но даже поможет городу и хотя бы немного улучшить его», — уточнили в мэрии.