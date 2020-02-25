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Трамвайное сообщение в Новочеркасске восстановят в апреле

25 февраля 2020, 11:38
Фото: novochgrad.ru
трамвай
В Новочеркасске Ростовской области в апреле будет полностью восстановлено трамвайное сообщение, проинформировали в городской администрации.

Сейчас в городе завершается второй этап ремонта трамвайных путей. Он охватил несколько участков длиной 1,8 километра, более половины объема уже выполнено.

«Полностью работы завершатся в середине апреля, тогда можно будет говорить о восстановлении трамвайного сообщения. Сейчас работают маршруты № 1 и 3», — сказано в сообщении.

При этом жители улицы Орджоникидзе пожаловались, что после завершения работ дорога превратилась в полосу препятствий. Подрядчику передали просьбу принять меры.

«Ремонт не предполагает разруху после завершения работ, хороший подрядчик не только проведет восстановительные работы, но даже поможет городу и хотя бы немного улучшить его», — уточнили в мэрии.

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