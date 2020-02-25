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В американском Сенате заявили о вмешательстве РФ в президентские выборы

25 февраля 2020, 12:04
Фото: pxhere.com
В США представители Демократической партии планируют адресовать руководителю Государственного департамента Майку Помпео и главе Минфина Стивену Мнучину письмо с требованием наложить на Россию новые санкции.

На этот раз, в качестве причины такого решения называют некое вмешательство российских властей в процесс приближающихся выборов президента США, которые намечены на ноябрь 2020 года. Об этом 25 февраля сообщило агентство RNS.

Инициаторами письма стали руководитель сенатского меньшинства Чак Шумер, заместитель председателя комитета по иностранным делам Боб Менендес и сенатор Шеррод Браун. Они заявили, что чиновники обязаны реагировать на их инициативу, чтобы защитить страну от некой внешней угрозы.

Примечательно, что в числе объектов санкций указали и российского лидера Владимира Путина.

Некоторое время назад, американский лидер Дональд Трамп заверил, что сведения о вмешательстве России в процесс подготовки к предстоящим выборам для его поддержки, не соответствуют действительности.

#Новости#Политика
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