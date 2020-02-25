В Ростовской области наградили ветерана-фронтовика

Степан Шамрай отправился на фронт, когда ему было 19 лет. В рядах советской армии он прошел всю войну и был награжден медалями «За отвагу», удостоен ордена Красной Звезды. В мирное время Шамрай был отмечен двумя орденами Трудового Красного Знамени, и получил звание Героя Социалистического Труда.