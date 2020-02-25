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В Ростовской области наградили ветерана-фронтовика

25 февраля 2020, 12:23
Фото: donland.ru
наградили ветерана-фронтовика
В День защитника Отечества губернатор Ростовской области Василий Голубев вручил ветерану-фронтовику Степану Ивановичу Шамраю юбилейную медаль «75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов», говорится в сообщении регионального правительства.

Кроме того, ветерана наградили областным орденом «За заслуги перед Ростовской областью». Глава региона поблагодарил ветерана за подвиги.

Степан Шамрай отправился на фронт, когда ему было 19 лет. В рядах советской армии он прошел всю войну и был награжден медалями «За отвагу», удостоен ордена Красной Звезды. В мирное время Шамрай был отмечен двумя орденами Трудового Красного Знамени, и получил звание Героя Социалистического Труда.

В разговоре с ветераном Василий Голубев упомянул строительство военно-исторического комплекса «Самбекские высоты» и пригласил его на экскурсию в новый музей. Он откроется уже в 2020 году, в который страна отметит 75-летие Великой Победы.

Также Голубев подарил Степану Ивановичу книгу «Дон в годы Великой Отечественной войны». Фронтовик поблагодарил губернатора за проявленное внимание и обещал посетить «Самбекские высоты».

В настоящее время в Ростовской области насчитывается около 1,3 тысячи непосредственных участников Великой Отечественной войны. Более 21 тысячи жителей региона были удостоены юбилейной медали «75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов». Среди них участники военных сражений, бойцы партизанских отрядов, труженики тыла, бывшие узники концлагерей.

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