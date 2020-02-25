Выплаты начали получать пострадавшие от взрыва газа жители дома в Азове

Posted 25 февраля 2020, 07:54
Published 25 февраля 2020, 07:54
Modified 17 сентября 2022, 16:49
Updated 17 сентября 2022, 16:49
Ранее в городской администрации сообщили, что пострадавшие получат по 15 тысяч рублей единовременной помощи и компенсацию за утраченное имущество. Последняя составит 100 тысяч рублей в случае полного уничтожения имущества и 50 тысяч рублей при частичном.
Кроме того, из областного бюджета семьям погибших выплатят по миллиону рублей, а семье попавшей в больницу женщины 400 тысяч рублей.
Как пишет РИА «Новости», администрация Азова окажет помощь в похоронах погибших мужчины и женщины.
Взрыв бытового газа произошел в ночь на 22 февраля, в результате два человека погибли, одну женщину доставили в больницу. Еще 49 человек, проживающих в пострадавшем доме, эвакуировали.