Выплаты начали получать пострадавшие от взрыва газа жители дома в Азове

Ранее в городской администрации сообщили, что пострадавшие получат по 15 тысяч рублей единовременной помощи и компенсацию за утраченное имущество. Последняя составит 100 тысяч рублей в случае полного уничтожения имущества и 50 тысяч рублей при частичном.