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Выплаты начали получать пострадавшие от взрыва газа жители дома в Азове

25 февраля 2020, 07:54
Фото: gorodazov.ru
Выплаты пострадавшие взрыв газа Азов
В Азове начали выдавать материальную компенсацию пострадавшим во время взрыва бытового газа в доме в переулке Павлова 22 февраля, сообщило городское управление по делам ГО и ЧС.

Ранее в городской администрации сообщили, что пострадавшие получат по 15 тысяч рублей единовременной помощи и компенсацию за утраченное имущество. Последняя составит 100 тысяч рублей в случае полного уничтожения имущества и 50 тысяч рублей при частичном.

Кроме того, из областного бюджета семьям погибших выплатят по миллиону рублей, а семье попавшей в больницу женщины 400 тысяч рублей.

Как пишет РИА «Новости», администрация Азова окажет помощь в похоронах погибших мужчины и женщины.

Взрыв бытового газа произошел в ночь на 22 февраля, в результате два человека погибли, одну женщину доставили в больницу. Еще 49 человек, проживающих в пострадавшем доме, эвакуировали.

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