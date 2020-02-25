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Жильцы поврежденного взрывом газа дома в Азове вернутся в свои квартиры в среду

25 февраля 2020, 10:59
Фото: gorodazov.ru
взрыв газа азов
Специалисты признали пригодным для проживания дом в Азове, пострадавший в результате хлопка газа, пишет «Интерфакс-Юг» со ссылкой на представителя управления по делам ГО и ЧС города.

По словам собеседника агентства, дом признан пригодным для проживания, а жильцы уже в среду смогут вернуться в свои квартиры, кроме тех двух, в которых имеются повреждения.

Напомним, что в субботу, 22 февраля 2020 года, в одной из квартир, расположенных в доме по улице Павлова в Азове, произошел хлопок бытового газа, в результате которого погибли два человека. Еще одна женщина госпитализирована в медицинское учреждение.

Следственный комитет в Ростовской области возбудил дело по факту гибели двух человек в результате хлопка газа в многоквартирном доме по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

Также сообщалось, что газоснабжение дома в переулке Павлова приостановили до того, как произошел хлопок и пожар.

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