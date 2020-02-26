Беличьи догонялки в одном из скверов Ростова развеселили горожан

Posted 26 февраля 2020, 02:06
Published 26 февраля 2020, 02:06
Modified 24 декабря, 18:25
Updated 24 декабря, 18:25
В коротком видеоролике запечатлены игры двух ростовских белок. Зверьки радуются хорошей погоде, догоняют друг друга и весело машут хвостами. Создается впечатление, что грызуны танцуют.
Видео опубликовала ростовчанка Оксана Баранова. «Настоящее шоу-гонки, свидетелем которого я сегодня стала, устроили две весёлые, чумачечные белочки. Ни одного прохожего они не оставили равнодушными, вызывая улыбки и восхищение! Весна на пороге. Весна она такая!», — написала автор видеоролика.
Жителям Ростова видео понравилось, за несколько часов его посмотрели более 7 тысяч человек.
«Уже по две бегают. Мне страшно. Я от одной не мог избавиться», — пошутил один из жителей города. «Для вас чумачечие игрушки, а для белок mortal combat за самок перед весной», — написал другой комментатор.
»Весна, весна - пора любви, кого поймал, того — люби!», — оставил комментарий еще один подписчик паблика.