Экс-депутат Кравченко ложно обвинила ростовских чиновников

На днях Кравченко записала видеосообщение и обратилась к людям, которым якобы передавала драгоценности. Экс-депутат заявила, что не нуждается в деньгах, но хочет, чтобы ей вернули ювелирные украшения. «И то, что я не выставила пока счет, это дело времени, я все успею», — добавила она.