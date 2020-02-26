Экс-депутат Кравченко ложно обвинила ростовских чиновников

Posted 26 февраля 2020, 11:39
Published 26 февраля 2020, 11:39
Modified 17 сентября 2022, 16:49
Updated 17 сентября 2022, 16:49
Кравченко заявила, что бесплатно возила драгоценные камни для ростовских чиновников, в частности, для министра регионального здравоохранения Татьяны Быковской. Последняя, по ее словам, взяла алмазы на 16 миллионов рублей.
На днях Кравченко записала видеосообщение и обратилась к людям, которым якобы передавала драгоценности. Экс-депутат заявила, что не нуждается в деньгах, но хочет, чтобы ей вернули ювелирные украшения. «И то, что я не выставила пока счет, это дело времени, я все успею», — добавила она.
Отмечается, что в видео прозвучали имена ростовского адвоката Ларисы Треглазовой, начальника управления здравоохранения Ростова-на-Дону Надежды Левицкой и бывших высокопоставленных силовиков Бубило и Шишляка. В случае невыполнения ее просьбы Кравченко пригрозила обратиться в ФСБ.
С Rostovgazeta.ru вышли на связь адвокаты Татьяны Быковской. По их словам, Кравченко предупредили об ответственности за заведомо ложный донос.
Примечательно, что Быковская тоже проходит по уголовному делу, которое возбудили по факту превышения полномочий. Речь идет о победе в тендере на утилизацию медицинских отходов, которую одержал «Центр 100 Ростов-на-Дону».
Напомним, Первомайский районный суд Ростова-на-Дону признал депутата виновной в контрабанде в 2017 году. Она вывезла из ОАЭ 17 ограненных алмазов общим весом более 18 карат. Эксперты оценивают их стоимость более чем в 134 тысячи долларов.
Суд первой инстанции приговорил Кравченко к трем годам колонии общего режима, однако позже Верховный суд постановил сменить реальный срок на условный.