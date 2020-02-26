Школьник из Шахт спас упавшую в снежную яму пенсионерку

По словам школьника, они с братом катались на санках, неподалеку знакомая им баба Валя расчищала снег. В какой-то момент мальчики увидели, как пенсионерка провалилась в яму возле дороги.
Бросив санки, братья побежали к старушке и вытащили ее из ямы, оказавшейся глубокой, полной снега и воды. По словам школьника, им было тяжело тянуть пожилую женщину, но они справились. После они помогли напуганной пенсионерке дойти до дома.
За тем, как дети ведут старушку домой, наблюдали взрослые, но никто не пришел им на помощь.
О поступке школьников рассказал спасенная баба Валя, решившая, что об их героическом поступке должны знать все.
Ранее спасателям в Ростове пришлось взломать дверь квартиры пенсионерки, которая упала и не могла сама подняться.