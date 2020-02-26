Власти Ростова рассказали, как обустроят Театральный спуск

Posted 26 февраля 2020, 04:33
Published 26 февраля 2020, 04:33
Modified 17 сентября 2022, 16:49
Updated 17 сентября 2022, 16:49
Логвиненко рассказал во время отчета гордумы, что из Театрального спуска планируют создать зону общественно-культурного значения. В 2019 году администрация прошла конкурсные процедуры, сейчас над проектом работают архитекторы.
«В 2019 году мы приняли документацию для строительства дороги в районе Театрального спуска», — сообщил глава города. Кроме этого, по его словам, в том месте могут разместить объект регионального значения — театр кукол. «От Театральной площади до набережной должны растянуться две пешеходные зоны», — добавил Логвиненко. Он уточнил, что на Театральном спуске пешеходная зона будет занимать большой объем.
Кроме этого, глава администрации рассказал о намерении создать многоярусную парковку в этом районе. «Это позволит в будущем не иметь проблем с парковочными местами», — пояснил Логвиненко.
Однако, как сообщил спикер, не все земельные участки изъяты в этой зоне, в частности, в районе порта. В третьем квартале 2020 года администрация планирует получить их рыночную оценку и выкупить, хотя при этом город может потерять бизнес. По словам Логвиненко, когда все участки будут в муниципальной собственности, город сделает «красивый проект».