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Posted 26 февраля 2020, 04:33

Published 26 февраля 2020, 04:33

Modified 17 сентября 2022, 16:49

Updated 17 сентября 2022, 16:49

Власти Ростова рассказали, как обустроят Театральный спуск

26 февраля 2020, 04:33
На Театральном спуске планируют обустроить две пешеходные зоны, сообщил глава администрации Ростова Алексей Логвиненко.

Логвиненко рассказал во время отчета гордумы, что из Театрального спуска планируют создать зону общественно-культурного значения. В 2019 году администрация прошла конкурсные процедуры, сейчас над проектом работают архитекторы.

«В 2019 году мы приняли документацию для строительства дороги в районе Театрального спуска», — сообщил глава города. Кроме этого, по его словам, в том месте могут разместить объект регионального значения — театр кукол. «От Театральной площади до набережной должны растянуться две пешеходные зоны», — добавил Логвиненко. Он уточнил, что на Театральном спуске пешеходная зона будет занимать большой объем.

Кроме этого, глава администрации рассказал о намерении создать многоярусную парковку в этом районе. «Это позволит в будущем не иметь проблем с парковочными местами», — пояснил Логвиненко.

Однако, как сообщил спикер, не все земельные участки изъяты в этой зоне, в частности, в районе порта. В третьем квартале 2020 года администрация планирует получить их рыночную оценку и выкупить, хотя при этом город может потерять бизнес. По словам Логвиненко, когда все участки будут в муниципальной собственности, город сделает «красивый проект».

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#Город#Новости
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