Власти Ростова рассказали, как обустроят Театральный спуск

Однако, как сообщил спикер, не все земельные участки изъяты в этой зоне, в частности, в районе порта. В третьем квартале 2020 года администрация планирует получить их рыночную оценку и выкупить, хотя при этом город может потерять бизнес. По словам Логвиненко, когда все участки будут в муниципальной собственности, город сделает «красивый проект».