Число находящихся в социально опасном положении семей выросло в Ростове

Работа по профилактике семейного неблагополучия остается одной из приоритетных в деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав. В Ростове намерены активизировать работу по раннему выявлению семей, находящихся в социально опасном положении. При этом отмечается, что без привлечения органов системы профилактики результатов не будет.