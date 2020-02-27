Число находящихся в социально опасном положении семей выросло в Ростове

Posted 27 февраля 2020, 08:09
Published 27 февраля 2020, 08:09
Modified 17 сентября 2022, 16:49
Updated 17 сентября 2022, 16:49
За 2019 году в городе с учета сняли 47 семей и поставили 56, всего же по состоянию на конец февраля 2020 года в Ростове в социально опасном положении находятся 130 семей.
Работа по профилактике семейного неблагополучия остается одной из приоритетных в деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав. В Ростове намерены активизировать работу по раннему выявлению семей, находящихся в социально опасном положении. При этом отмечается, что без привлечения органов системы профилактики результатов не будет.
Ранее стало известно, что в Пролетарском районе Ростова количество семей, состоящих в едином областном банке данных находящихся в социально опасном положении, сократилось в два раза.