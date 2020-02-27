rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 27 февраля 2020, 08:09

Published 27 февраля 2020, 08:09

Modified 17 сентября 2022, 16:49

Updated 17 сентября 2022, 16:49

Число находящихся в социально опасном положении семей выросло в Ростове

27 февраля 2020, 08:09
В Ростове-на-Дону увеличилось количество семей, находящихся в социально опасном положении, следует из сообщения городской администрации.

За 2019 году в городе с учета сняли 47 семей и поставили 56, всего же по состоянию на конец февраля 2020 года в Ростове в социально опасном положении находятся 130 семей.

Работа по профилактике семейного неблагополучия остается одной из приоритетных в деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав. В Ростове намерены активизировать работу по раннему выявлению семей, находящихся в социально опасном положении. При этом отмечается, что без привлечения органов системы профилактики результатов не будет.

Ранее стало известно, что в Пролетарском районе Ростова количество семей, состоящих в едином областном банке данных находящихся в социально опасном положении, сократилось в два раза.

Материалы по теме
Тест донских школьников на наркотики выявил самый неблагополучный районНеблагополучным и малоимущим семьям в Ростовской области окажут поддержку
#Общество#Новости
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 985 271-59-30  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика