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Posted 27 февраля 2020, 18:38

Published 27 февраля 2020, 18:38

Modified 24 декабря, 18:27

Updated 24 декабря, 18:27

Кредитная карта в 60 тысяч обошлась ростовчанке в 150 тысяч рублей

27 февраля 2020, 18:38
Жительница Ростова-на-Дону заплатила за кредитную карту в 60 тысяч рублей более 120 тысяч рублей, сумма основного долга на сегодня еще 25 тысяч рублей, рассказала RostovGazeta сама читательница.

Ростовчанка, пожелавшая остаться анонимной, взяла кредитную карту в «Хоум Кредит» в 2014 году, изначально на ней было 60 тысяч рублей. На сегодняшний день девушка переплатила только за обслуживание карты почти 130 тысяч рублей. И это только проценты. Сумма основного долга составляет 23 тысячи рублей. Тысячи ростовчан находятся в таком же положении, доверяясь банковским специалистам, они платят проценты, даже не предполагая, что основной долг не «погашается».

«Через год предложили мне сумму уменьшить. Ничего толком не объяснили, но я платила фиксированную сумму в 2 тысячи рублей. Уже шесть лет я выплачиваю ежемесячно по две тысячи рублей. Нет конца и края. В личном кабинете меняется сумма, а основной долг не гасится. То копятся деньги, то они исчезают. Непонятно, куда ушли деньги, нет конца этим оплатам. Переплата составляет на данный момент уже более 130 тысяч рублей, то есть я в два раза уже переплатила эту карту».

Тысячи ростовчан находятся в таком же положении, доверяясь банковским специалистам, они платят проценты, даже не предполагая, что основной долг не «погашается».

Как отметила юрист, девушке нужно обратиться в суд с требованием о признании договора исполненным. Подробнее о том, как банкиры обманывают людей сегодня с помощью карт, читайте в нашем материале: «Законное» мошенничество: как банки грабят ростовчан с помощью кредитных карт

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