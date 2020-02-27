Кредитная карта в 60 тысяч обошлась ростовчанке в 150 тысяч рублей

«Через год предложили мне сумму уменьшить. Ничего толком не объяснили, но я платила фиксированную сумму в 2 тысячи рублей. Уже шесть лет я выплачиваю ежемесячно по две тысячи рублей. Нет конца и края. В личном кабинете меняется сумма, а основной долг не гасится. То копятся деньги, то они исчезают. Непонятно, куда ушли деньги, нет конца этим оплатам. Переплата составляет на данный момент уже более 130 тысяч рублей, то есть я в два раза уже переплатила эту карту».