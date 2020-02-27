Кредитная карта в 60 тысяч обошлась ростовчанке в 150 тысяч рублей

Posted 27 февраля 2020, 18:38
Published 27 февраля 2020, 18:38
Modified 24 декабря, 18:27
Updated 24 декабря, 18:27
Ростовчанка, пожелавшая остаться анонимной, взяла кредитную карту в «Хоум Кредит» в 2014 году, изначально на ней было 60 тысяч рублей. На сегодняшний день девушка переплатила только за обслуживание карты почти 130 тысяч рублей. И это только проценты. Сумма основного долга составляет 23 тысячи рублей. Тысячи ростовчан находятся в таком же положении, доверяясь банковским специалистам, они платят проценты, даже не предполагая, что основной долг не «погашается».
«Через год предложили мне сумму уменьшить. Ничего толком не объяснили, но я платила фиксированную сумму в 2 тысячи рублей. Уже шесть лет я выплачиваю ежемесячно по две тысячи рублей. Нет конца и края. В личном кабинете меняется сумма, а основной долг не гасится. То копятся деньги, то они исчезают. Непонятно, куда ушли деньги, нет конца этим оплатам. Переплата составляет на данный момент уже более 130 тысяч рублей, то есть я в два раза уже переплатила эту карту».
Тысячи ростовчан находятся в таком же положении, доверяясь банковским специалистам, они платят проценты, даже не предполагая, что основной долг не «погашается».
Как отметила юрист, девушке нужно обратиться в суд с требованием о признании договора исполненным. Подробнее о том, как банкиры обманывают людей сегодня с помощью карт, читайте в нашем материале: «Законное» мошенничество: как банки грабят ростовчан с помощью кредитных карт