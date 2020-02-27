Противопаводковые учения стартовали в Ростовской области

Целью учения является отработка слаженных действий всех ведомств по защите населения в случае возникновения ЧС в результате паводков. Учения будут проходить в течение двух дней, по легенде, самая сложная обстановка по паводку сложилась в Азовском районе, в котором 28 февраля проведут учебную эвакуацию населения. Кроме того, в ходе учений в Азове отработают действия водолазов по спасению утопающих.