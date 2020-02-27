Противопаводковые учения стартовали в Ростовской области

Posted 27 февраля 2020, 11:33
Published 27 февраля 2020, 11:33
Modified 17 сентября 2022, 16:49
Updated 17 сентября 2022, 16:49
В комплексных учениях принимают участие представители органов управления и сил территориальных органов федеральных органов исполнительной власти и территориальной подсистемы РСЧС Ростовской области.
Целью учения является отработка слаженных действий всех ведомств по защите населения в случае возникновения ЧС в результате паводков. Учения будут проходить в течение двух дней, по легенде, самая сложная обстановка по паводку сложилась в Азовском районе, в котором 28 февраля проведут учебную эвакуацию населения. Кроме того, в ходе учений в Азове отработают действия водолазов по спасению утопающих.
По окончанию учений в администрации Азовского района состоится заседание региональной комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности, на котором подведут итоги тренировки.
Кроме того, на территории Ростовской области проведут квартальную тренировку системы оповещения и информирования населения.