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Posted 27 февраля 2020, 11:33

Published 27 февраля 2020, 11:33

Modified 17 сентября 2022, 16:49

Updated 17 сентября 2022, 16:49

Противопаводковые учения стартовали в Ростовской области

27 февраля 2020, 11:33
В Ростовской области 27 февраля стартовали учения по ликвидации последствий паводка, сообщило региональное ГУ МЧС.

В комплексных учениях принимают участие представители органов управления и сил территориальных органов федеральных органов исполнительной власти и территориальной подсистемы РСЧС Ростовской области.

Целью учения является отработка слаженных действий всех ведомств по защите населения в случае возникновения ЧС в результате паводков. Учения будут проходить в течение двух дней, по легенде, самая сложная обстановка по паводку сложилась в Азовском районе, в котором 28 февраля проведут учебную эвакуацию населения. Кроме того, в ходе учений в Азове отработают действия водолазов по спасению утопающих.

По окончанию учений в администрации Азовского района состоится заседание региональной комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности, на котором подведут итоги тренировки.

Кроме того, на территории Ростовской области проведут квартальную тренировку системы оповещения и информирования населения.

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#Общество#Новости
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