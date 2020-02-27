«Законное» мошенничество: как банки грабят ростовчан с помощью кредитных карт

Posted 27 февраля 2020, 16:50
Published 27 февраля 2020, 16:50
Modified 24 декабря, 18:27
Updated 24 декабря, 18:27
Переплата по процентам за карты может в два раза покрыть сумму основного долга, а вы вновь будете должны отдать банку столько, сколько взяли пять лет назад. Это же законное мошенничество. Ничего не нарушается, все делается по договору, который читают лишь единицы. Как не попасть в кредитные ловушки и как выбраться из долговой ямы, расскажут эксперты RostovGazeta.
Переплатила два раза
Читательница RostovGazeta, пожелавшая остаться анонимной, поделилась своей историей «дружбы» с банком «Хоум Кредит»:
«В 2014 году „Хоум Кредит“ предложил мне карту на 60 тысяч рублей, проценты были большие. Думала, попользуюсь и положу всю сумму — не успела. Стала погашать только проценты. Через год предложили мне сумму уменьшить. Ничего толком не объяснили, но я платила фиксированную сумму в 2 тысячи рублей. Уже шесть лет я выплачиваю ежемесячно по две тысячи рублей. Нет конца и края. В личном кабинете меняется сумма, а основной долг не гасится. То копятся деньги, то они исчезают. Непонятно, куда ушли деньги, нет конца этим оплатам. Переплата составляет на данный момент уже более 130 тысяч рублей, то есть я в два раза уже переплатила эту карту».
Судя по выписке, ростовчанка, чтобы избавиться от карты, должна «Хоум Кредиту» еще почти 23 тысячи рублей. При этом, напомним, она за кредитную карту в 60 тысяч рублей заплатила по процентам уже 129 тысяч рублей. И это не единичный случай, таких историй тысячи. Так зарабатывают банкиры свои миллиарды.
«Банком была предоставлена кредитная карта с лимитом в 60 тысяч рублей, с определенным льготным периодом (беспроцентный период), то есть периодом, в течение которого нужно было возвратить деньги на карту и не уплачивать банку проценты за пользование суммой кредита. Задолженность по кредитной карте возникает при использовании денежных средств, находящихся на ней, оплата услуг, покупок, снятии наличных или при переводах. Между тем сумма задолженности — это не только сумма потраченных денежных средств», - комментирует руководитель практики хозяйственных споров юридических и физических лиц РОКА "Советник", адвокат Ирина Антюфеева.
У задолженности, как говорит адвокат, есть своя структура, которая может включать: основной долг, проценты, штрафные санкции. В случае, если нарушены условия договора, заемщику придется платить за допуслуги, комиссии при снятии наличных с карты и перерасход лимита.
«Поскольку возврат денежных средств в течение льготного периода не был произведен, на сумму либо кредитного лимита - 60 тысяч рублей, либо на сумму потраченных денежных средств (зависит от условий договора) стали начисляться проценты», - говорит юрист.
Вероятно, в первую очередь банк производит погашение обязательств в очередности: проценты, неустойка и погашение основного долга.
«В представленной истории, возможно, погашались проценты за пользование денежными средствами, штрафные санкции в случае наличия просрочки возврата суммы и сумма основного долга в незначительном объеме», - говорит Антюфеева.
«Минимальный платеж», который наша героиня перечисляла годами в размере двух тысяч рублей, скорее всего, погашал проценты за пользование денежными средствами. Чаще всего наибольшая составляющая таких карт - это выплата процентов, а меньшая – основной долг. Основной долг изначально практически не гасится и в случае допущения просрочки исполнения сумма процентов увеличивается, также применяются штрафные санкции. Девушке следует обратиться в суд с требованием о признании договора исполненным. Но в данном случае необходимо изучить условия договора. Поскольку если погашаемыми суммами происходило погашение процентов, суд откажет в удовлетворении данного требования.
Условия у любых банков — крупных, «мелких», государственных и частных, почти одинаковые. Нужно читать договор, где-то будут выше проценты, где-то вас оштрафуют за один день «просрочки» на тысячу рублей. Цель у банка — заработать, а не помочь вам в трудной ситуации.
Как правило, дружелюбный голос сотрудника банка, предлагающего кредитную карту, не опишет вам всех прелестей «продукта». И человек, который «не очень в теме», слышит только главные слова: «беспроцентное пользование картой в течение 100 дней». На многих действует, как мантра. Но если вы вежливо попытаетесь сказать работнику колл-центра, что не нуждаетесь в такой доброте, для вас сразу же найдутся более выгодные условия. Все, кто «в теме», в один голос твердят: «не берите карты, если вы безответственный человек».
Беспроцентное пользование?
Нет, нет никакого беспроцентного пользования. Чтобы вы заплатили больше, чем ожидали, крупнейшие банки идут на различные уловки. Ваши данные оптом скупают на онлайн-площадках, вам звонят и называют ваши ФИО, навязчиво рассказывают о невероятных новых преимуществах банковских карт, от которых начинает кружиться голова. Фантазия рисует беспроцентное пользование картами, и уже спустя год вы оказываетесь в ловушке, из которой могут выбраться лишь немногие.
В современном мире нас могут атаковать все — от настоящих мошенников до штатных сотрудников госбанков. При этом одни ловким движением переведут все ваши деньги на свою карту, другие ежемесячно по закону будут списывать проценты по договору. И те, и другие вас обманут.
Почти все крупные банки давно обзавелись колл-центром, где сотни сотрудников с самого утра до ночи зарабатывают тем, что навязывают банковские карты. Дружелюбный голос может вам сказать о совершенно выгодной и беспроигрышной карте — «кредитная карта на всякий случай». Платить за нее не надо, пусть полежит до тех пор, пока не понадобятся деньги. Но внимательно изучите договор, как только вы решили воспользоваться кредитной картой, лежащей в сумочке без дела шесть месяцев или 5 лет, вы заплатите за все месяцы обслуживания. Но об этом кредитный специалист вам по телефону, кончено же, не сообщит. Но и это не последний сюрприз, ваша «на всякий случай карта» отображается в вашей кредитной истории. Так что ваша расчетная история повлияет на получение более выгодных условий в другом банке.
Минимум платежа
Банки также предлагают воспользоваться картой с «минимальным платежом». Это та самая ловушка, в которой чаще всего оказываются граждане. Думать, что вносишь минимальный платеж по карте и вскоре избавишься от нее — неверно. Чем чаще вы вносите минимальный платеж, тем «глубже» вы оказываетесь в кредитной яме. Иногда этот «минимальный платеж» не покрывает даже начисленные проценты по кредиту, поэтому в итоге вы выплачиваете гораздо больше, чем ожидали изначально.
Все просто, вы вносите минимально установленную банком сумму, а «гасятся» при этом едва накопившиеся проценты за пользование картой. Здесь может спасти лишь платеж выше минимального или стоит срочно погасить весь остаток. Именно эта история и приключилась с нашей «анонимной» героиней, которая спустя шесть лет должна банку все ещё 23 тысячи рублей.
Грейс-период
Льготный период (грейс-период) сегодня предлагает каждый банк при использовании карты. И вас не обманут, когда скажут, что в указанный период (60 или 100 дней) деньгами можно пользоваться «бесплатно». Расчет банков на то, что многие безрассудно отнесутся к этому «льготному периоду», забудут даты и тогда на карту начислят проценты даже на этот самый «халявный период» в том числе. Никаких снятий с карты не должно быть, внимательно изучите договор. Статистика гласит: лишь около 15% пользователей карт знают все условия и соблюдают их, остальные, соответственно выплачивают гигантские проценты и штрафы.
Некоторые банки разрешают снять наличные, но и тут будут уловки: снимать деньги можно лишь в банкоматах самого банка или в банкоматах партнеров. Нужно изучать партнеров вашего банка, очень часто они меняются ежедневно и те, кто еще вчера был партнером — сегодня «в черном списке». В этом случае, вы можете «попасть» на комиссии.
Дата погашения и сверхлимит
Банки придумывают день списания, и вы должны следить за этим по договору. Не факт, что именно в этот день спишется ваш долг, так как существуют выходные и праздничные дни. Специалисты рекомендуют получить выписку из банкомата, где написано, что ваш «платежный» день — первый после выходного дня. Этот документ поможет на суде в спорах с банковским представителем.
Еще одна уловка банков, которая в последнее время часто предлагается «топовым» пользователям — сверхлимит. Вам разрешают тратить деньги больше, чем ваш лимит, но не забывайте о процентах — комиссия в этом случае будет гораздо выше. Даже если вы потратили на один рубль больше лимита, штраф может составить до тысячи рублей. И ни один адвокат вас не защитит на суде — все прописано в договоре.
Также часто клиенты уверены, что закрыли карту, но по документам она продолжает числиться на держателе. И в этом случае вы снова виноваты по закону. Чтобы правильно закрыть карту, необходимо узнать в банке, существует ли на ней непогашенный остаток по кредиту. Лишь после полного погашения долга следует сдать карту в банк и написать заявление на закрытие карт-счета. В этом случае банк должен выдать клиенту справку об отсутствии задолженности.
Долг как снежный ком
Средний уровень закредитованности россиян вырос за 2019 год с 44,9 до 47,1%. Больше всего банкам должны жители Калмыкии (86,2%), меньше всего — Ингушетии (9,9%), сообщает Ria.ru. В среднем на одного человека задолженность за прошлый год в Ростовской области составляла почти 200 тысяч рублей. Наш регион находится на 56 месте (из 85) по уровню закредитованности регионов: 58,1% жителей Ростовской области должны банкам.
При этом, политика государства сейчас направлена на снижение закредитованности населения, говорит глава Ассоциации защиты бизнеса Александр Хуруджи.
«И изначально этот месседж в повестке появился в том числе и как реакция на обозначенную вами проблему: получить кредитку легко, сумма изначально кажется небольшой, проценты неявные, — а в итоге долг накапливается, проценты сверху, чтобы их заплатить, надо еще одну кредитку, и так далее. Когда 15% населения направляет на выплату долгов 70% своего дохода, это вызывает социальную проблему, заявлял министр Максим Орешкин. Однако банки политику снижения закредитованности реализуют своеобразно. Они жестко ограничили возможность получения кредитов для новых клиентов, так рисуются нужные цифры статистики для отчетов (согласно им, банки сократили выдачу наличных ссуд и кредитных карт)», — комментирует спикер.
А компенсируют выпадающие доходы «окучиванием» тех, кто уже на крючке у банков, считает Хуруджи.
«И получается, что человек, который пару лет платит проценты за кредитку в 100 тысяч, „внезапно“ получает щедрое предложение — увеличенный лимит карточки, и может тратить с нее 150 или 200 тысяч рублей, но эти деньги идут не на потребление, а на выплату процентов. Растут просроченные кредиты в сегменте мелкого кредитования среди наименее обеспеченных слоев населения», — говорит Хуруджи.
С юридической точки зрения проблема заключается в том, что, как правило, условия использования кредитных карт размещаются на сайтах мелким шрифтом, которые никто не читает, даже если их выдали при получении карты.
«Условия использования кредитных карт, обычно, содержат положения, по которым кредит выдается под большие проценты, и при внесении ежемесячных платежей в первую очередь гасятся именно проценты, что, к слову, соответствует положениям Гражданского кодекса РФ. В итоге получается ситуация, при которой потребитель, сняв однажды деньги с кредитной карты, платит банку проценты за пользование этими деньгами, а банк, в свою очередь, предлагает клиенту такой ежемесячный платеж, который лишь покрывает сумму ежемесячных процентов, а основной долг остается невозвращенным либо погашается в маленьких суммах», — комментирует заместитель председателя РОКА «Советник» Екатерина Водяник.
А если пользователь допустил просрочку, то внесенный платеж сначала погашает штрафные санкции, а если снял еще, то увеличивается не только сумма долга, но и ежемесячные проценты. В итоге ситуация превращается в снежный ком.
«Проценты платятся из месяца в месяц, а сумма долга практически не уменьшается. Вариантов выхода из этой ситуации немного. Первый — это погасить основной долг, чтобы остановить начисление процентов. Второй — судебный спор с банком на предмет проверки правильности списания внесенных платежей, однако это часто вызывает сложности, особенно если с карты пользователь продолжал снимать деньги. Порой даже представители банков в суде не могут пояснить, какие суммы в счёт чего они списывали, так как алгоритм „зашит“ в программу. Суду же разобраться в этом ещё сложнее», — считает адвокат.
Сократились кредиты
По данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ), в январе 2020 года выдача потребкредитов сократилась на 13,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Всего в январе текущего года было выдано 1,27 млн. кредитов на покупку потребительских товаров (потребительских кредитов). Наибольшее количество потребкредитов было выдано в Москве (59,6 тыс. ед.), Московской области (55,3 тыс. ед.), Краснодарском крае (49,3 тыс. ед.), Республике Башкортостан (43,3 тыс. ед.) и Республике Татарстан (42,6 тыс. ед.). Снижение выдачи потребительских кредитов отмечено почти во всех регионах.
Ростовский регион входит в ТОП-10 по количеству выданных потребительских кредитов (на 7 месте) в России. Всего в области за текущий январь было выдано 37 440 потребкредитов. В сравнении с прошлым годом эта цифра меньше на 12,8%.