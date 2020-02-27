«Законное» мошенничество: как банки грабят ростовчан с помощью кредитных карт

Почти все крупные банки давно обзавелись колл-центром, где сотни сотрудников с самого утра до ночи зарабатывают тем, что навязывают банковские карты. Дружелюбный голос может вам сказать о совершенно выгодной и беспроигрышной карте — «кредитная карта на всякий случай». Платить за нее не надо, пусть полежит до тех пор, пока не понадобятся деньги. Но внимательно изучите договор, как только вы решили воспользоваться кредитной картой, лежащей в сумочке без дела шесть месяцев или 5 лет, вы заплатите за все месяцы обслуживания. Но об этом кредитный специалист вам по телефону, кончено же, не сообщит. Но и это не последний сюрприз, ваша «на всякий случай карта» отображается в вашей кредитной истории. Так что ваша расчетная история повлияет на получение более выгодных условий в другом банке.