Более тысячи кубиков Рубика признали контрафактными в Ростове

Партию игрушек, похожих на известную головоломку, выявили сотрудники Ростовского таможенного поста. Учитывая внешнюю схожесть игрушек с оригиналом, приняли решение о приостановлении срока выпуска товара, о чем в установленном порядке уведомили правообладателя.
Владелец торговой марки ответил, что партия является подделкой, отличается дизайном и внешним видом. В частности, вместо фирменного логотипа «Rubik’s» на указанных игрушках видны не характерные для оригинальной продукции обозначения и маркировка.
По решению суда владельца ввезенной партии контрафактных игрушек оштрафовали, а головоломки конфисковали.