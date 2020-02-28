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Более тысячи кубиков Рубика признали контрафактными в Ростове

28 февраля 2020, 08:44
Фото: pexels.com
кубик-рубик контрафакт
Арбитражный суд Ростовской области признал контрафактными 1,05 тысячи игрушек кубик Рубика, сообщило Южное таможенное управление.

Партию игрушек, похожих на известную головоломку, выявили сотрудники Ростовского таможенного поста. Учитывая внешнюю схожесть игрушек с оригиналом, приняли решение о приостановлении срока выпуска товара, о чем в установленном порядке уведомили правообладателя.

Владелец торговой марки ответил, что партия является подделкой, отличается дизайном и внешним видом. В частности, вместо фирменного логотипа «Rubik’s» на указанных игрушках видны не характерные для оригинальной продукции обозначения и маркировка.

По решению суда владельца ввезенной партии контрафактных игрушек оштрафовали, а головоломки конфисковали.

Ранее сотрудники Таганрогской таможни задержали 13 партий поддельной минеральной воды «Ессентуки».

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