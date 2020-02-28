В Ростове 400 семей получили квартиры мечты в ЖК «Первый»

Posted 28 февраля 2020, 09:31
Published 28 февраля 2020, 09:31
Modified 17 сентября 2022, 16:46
Updated 17 сентября 2022, 16:46
Это первый жилой комплекс, построенный в Ростове краснодарским застройщиком «Неометрия», который одновременно сдал два дома в этом ЖК, а это более тысячи квартир.
Многие собственники квартир, с головой окунувшись в приятные хлопоты, уже приступили к ремонту. Оставшиеся 600 семей получают в порядке очереди свои ключи в самое удобное для них время.
Район для комфортной жизни
ЖК «Первый» представляет собой комплекс бизнес-класса с домами высотой в 25 этажей, с уникальной архитектурой и ламинированными фасадами из керамогранита светлого цвета. Контрастность облику придает темный кирпич, кроме того, дома смотрятся очень респектабельно за счет панорамного остекления балконов и окон увеличенных размеров.
Балкон в ЖК «Первый» — это больше не хранилище ненужных вещей, а полноценная часть квартиры. Жильцы могут оформить балкон по своему вкусу, а коляски, велосипеды, сезонную одежду разместить в кладовых на цокольном этаже.
Для владельцев автомобилей в домах есть большая подземная парковка с высокоскоростным лифтом, видеонаблюдением и системой контроля доступа. Это идеальное место жительства для тех, кто привык быть первым, кто хочет жить с комфортом вблизи объектов инфраструктуры — в шаговой доступности расположены магазины, поликлиника, частный медцентр и парки отдыха.
Все для спорта и отдыха
Оформлением дворов занимаются ландшафтные дизайнеры, превратившие придомовую территорию в уютное место отдыха с беседками, которые защитят от солнца в полуденный зной. Особое очарование дворам придают цветочные клумбы, на территории много деревьев и кустарников. Это место, куда хочется возвращаться вновь и вновь!
Для любителей активного отдыха во дворах устанавливают тренажеры, беседки для настольных игр, есть площадка для игр в баскетбол и твистер. Так приятно вечером выйти на улицу и потренироваться на свежем воздухе или поиграть с соседями в настольные игры!
Все лучшее — детям!
Для детей во дворах продолжается монтаж и сборка конструкций для развлекательных и игровых комплексов с искусственным покрытием. За безопасностью ребенка можно следить при помощи установленных по периметру площадок камер, передающих изображение на смартфон. Вы всегда будете знать, где находится и чем занимается ваш ребенок. Кстати, камеры установлены по всей территории ЖК, что исключает появление во дворе посторонних лиц.
Рядом с жилым комплексом расположены несколько школ и детских садов, лицей и три вуза. Школьникам больше не придется рано вставать, чтобы успеть вовремя добраться на занятия, а родители забудут, что такое стояние в пробках по пути в детский сад.
Купить просто!
Территориально комплекс расположен на Каменке, рядом с самым большим в Европе непрерывным экологическим парком на берегу реки Темерник. Близость к экопарку является главной изюминкой ЖК «Первый».
Купить квартиру в ЖК «Первый» можно с помощью ипотеки, материнского капитала или в рассрочку. Офисы продаж расположены на улице Шеболдаева в домах № 4/4 и № 95.