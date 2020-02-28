В Ростове 400 семей получили квартиры мечты в ЖК «Первый»

Для детей во дворах продолжается монтаж и сборка конструкций для развлекательных и игровых комплексов с искусственным покрытием. За безопасностью ребенка можно следить при помощи установленных по периметру площадок камер, передающих изображение на смартфон. Вы всегда будете знать, где находится и чем занимается ваш ребенок. Кстати, камеры установлены по всей территории ЖК, что исключает появление во дворе посторонних лиц.