Надземный переход на Космонавтов в Ростове планируют передвинуть от Северного рынка

Posted 29 февраля 2020, 12:37
Published 29 февраля 2020, 12:37
Modified 17 сентября 2022, 16:49
Updated 17 сентября 2022, 16:49
Изначально власти планировали построить переход напротив торгового центра «Вавилон», но ряд жителей микрорайона выступили против, поскольку такое расположение затрудняло бы доступность Северного рынка.
Как пишет donnews.ru, новый проект претерпел некоторые изменения, в частности, предлагается передвинуть переход еще дальше от Северного рынка. Если в первоначальном проекте переход вел в здание торгового центра, то сейчас он спускается на площадку перед ним.