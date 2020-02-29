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Posted 29 февраля 2020, 12:37

Published 29 февраля 2020, 12:37

Modified 17 сентября 2022, 16:49

Updated 17 сентября 2022, 16:49

Надземный переход на Космонавтов в Ростове планируют передвинуть от Северного рынка

29 февраля 2020, 12:37
В Ростове-на-Дону прошли публичные слушания по проекту надземного пешеходного перехода на проспекте Космонавтов, следует из документов на сайте горадминистрации.

Изначально власти планировали построить переход напротив торгового центра «Вавилон», но ряд жителей микрорайона выступили против, поскольку такое расположение затрудняло бы доступность Северного рынка.

Как пишет donnews.ru, новый проект претерпел некоторые изменения, в частности, предлагается передвинуть переход еще дальше от Северного рынка. Если в первоначальном проекте переход вел в здание торгового центра, то сейчас он спускается на площадку перед ним.

Напомним, новый пешеходный переход обещают сделать с лифтами и эскалатором.

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