rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 3 марта 2020, 04:45

Published 3 марта 2020, 04:45

Modified 24 декабря, 18:16

Updated 24 декабря, 18:16

Двухлетняя девочка и двое взрослых пострадали в массовом ДТП под Ростовом

3 марта 2020, 04:45
В Аксайском районе Ростовской области в столкновении четырех автомобилей пострадали двое взрослых и двухлетняя девочка, сообщил RostovGazeta сотрудник отдела пропаганды УГИБДД по региону.

Авария произошла в понедельник днем на автодороге «Северный подьезд к Ростову». По информации Госавтоинспекции, 32-летний водитель BMW во время поворота налево столкнулся с Nissan Juke. От удара Nissan выбросило на встречную полосу движения, где он протаранил Toyota Camry и Daewoo Matiz.

«В результате аварии в больницу были доставлены: двухлетняя пассажирка Daewoo Matiz, водитель Nissan и пассажир Toyota. По факту ДТП проводится проверка», — рассказали в ведомстве.

Ранее в Ростовской области женщина с двухлетней дочерью пострадали в ДТП.

#Новости
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 985 271-59-30  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика