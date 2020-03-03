Двухлетняя девочка и двое взрослых пострадали в массовом ДТП под Ростовом

Авария произошла в понедельник днем на автодороге «Северный подьезд к Ростову». По информации Госавтоинспекции, 32-летний водитель BMW во время поворота налево столкнулся с Nissan Juke. От удара Nissan выбросило на встречную полосу движения, где он протаранил Toyota Camry и Daewoo Matiz.