Двухлетняя девочка и двое взрослых пострадали в массовом ДТП под Ростовом

Posted 3 марта 2020, 04:45
Published 3 марта 2020, 04:45
Modified 24 декабря, 18:16
Updated 24 декабря, 18:16
Авария произошла в понедельник днем на автодороге «Северный подьезд к Ростову». По информации Госавтоинспекции, 32-летний водитель BMW во время поворота налево столкнулся с Nissan Juke. От удара Nissan выбросило на встречную полосу движения, где он протаранил Toyota Camry и Daewoo Matiz.
«В результате аварии в больницу были доставлены: двухлетняя пассажирка Daewoo Matiz, водитель Nissan и пассажир Toyota. По факту ДТП проводится проверка», — рассказали в ведомстве.