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Еще в нескольких приграничных районах Ростовской области сделают систему оповещения

3 марта 2020, 10:33
Фото: 61.mchs.gov.ru
В рамках повышения уровня безопасности жителей в 2020 году новая система оповещения появится еще в нескольких приграничных районах Ростовской области, сообщило региональное правительство.

В текущем году систему оповещения создадут в Гуково, Красносулинском, Куйбышевском и Родионово-Несветайском районах, в 2021 году на территории Матвеево-Курганского и Неклиновского районов.

Проект по созданию комплексной системы экстренного оповещения населения в приграничных с Украиной населенных пунктах предусматривает установку более 400 технических устройств в 271 населенном пункте. Общая стоимость проекта составит около 300 миллионов рублей.

В 2019 году в рамках проекта уже построили новую систему оповещения на территории Каменского, Миллеровского, Тарасовского и Чертковского районов.

Всего же за 2019 год на повышение уровня безопасности населения в Ростовской области потратили более 1,1 миллиарда рублей. В частности, в прошлом году в регионе появились две новые пожарные части, в Орловском и Миллеровском районе.

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