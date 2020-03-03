Еще в нескольких приграничных районах Ростовской области сделают систему оповещения

В текущем году систему оповещения создадут в Гуково, Красносулинском, Куйбышевском и Родионово-Несветайском районах, в 2021 году на территории Матвеево-Курганского и Неклиновского районов.
Проект по созданию комплексной системы экстренного оповещения населения в приграничных с Украиной населенных пунктах предусматривает установку более 400 технических устройств в 271 населенном пункте. Общая стоимость проекта составит около 300 миллионов рублей.
В 2019 году в рамках проекта уже построили новую систему оповещения на территории Каменского, Миллеровского, Тарасовского и Чертковского районов.
Всего же за 2019 год на повышение уровня безопасности населения в Ростовской области потратили более 1,1 миллиарда рублей. В частности, в прошлом году в регионе появились две новые пожарные части, в Орловском и Миллеровском районе.