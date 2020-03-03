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Глава Таганрога рекомендовал заняться поиском работы начальнику транспортного отдела

3 марта 2020, 09:47
Фото: dumataganroga.livejournal.com
Глава администрации Таганрога Андрей Лисицкий заявил, что начальник отдела транспорта Игорь Фисенко не справляется со своими обязанностями, пишет donday-taganrog.ru.

Одной из причин недовольства главы Таганрога работой чиновника стали 50 трамваев, которые должны были передать городу из Москвы.

Для этого необходимо было направить письмо на подпись губернатору Ростовской области. Из-за бумажной волокиты трамваи в Таганрог так и не поступили.

При этом Лисицкий подчеркнул, что к Игорю Фисенко уже не раз возникали претензии и работа его отдела выполняется несвоевременно. Он посоветовал начальнику транспортного отдела не затягивать с поиском новой работы и сделать это в течение двух недель.

Ранее глава администрации Таганрога Андрей Лисицкий потребовал возбудить уголовное дело по факту порчи фонтана на Октябрьской площади.

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