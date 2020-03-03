Глава Таганрога рекомендовал заняться поиском работы начальнику транспортного отдела

При этом Лисицкий подчеркнул, что к Игорю Фисенко уже не раз возникали претензии и работа его отдела выполняется несвоевременно. Он посоветовал начальнику транспортного отдела не затягивать с поиском новой работы и сделать это в течение двух недель.