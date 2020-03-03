Глава Таганрога рекомендовал заняться поиском работы начальнику транспортного отдела

Одной из причин недовольства главы Таганрога работой чиновника стали 50 трамваев, которые должны были передать городу из Москвы.
Для этого необходимо было направить письмо на подпись губернатору Ростовской области. Из-за бумажной волокиты трамваи в Таганрог так и не поступили.
При этом Лисицкий подчеркнул, что к Игорю Фисенко уже не раз возникали претензии и работа его отдела выполняется несвоевременно. Он посоветовал начальнику транспортного отдела не затягивать с поиском новой работы и сделать это в течение двух недель.
Ранее глава администрации Таганрога Андрей Лисицкий потребовал возбудить уголовное дело по факту порчи фонтана на Октябрьской площади.