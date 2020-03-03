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Posted 3 марта 2020, 13:44

Published 3 марта 2020, 13:44

Modified 24 декабря, 18:18

Updated 24 декабря, 18:18

Гранату с чекой нашли на территории детского экоцентра в Ростове

3 марта 2020, 13:44
В Ворошиловском районе Ростова-на-Дону на территории Детского экологического центра нашли гранату, сообщило городское управление по делам ГО и ЧС.

Очевидцы сообщили, что на территории центра лежит граната лимонка с чекой. На место происшествия незамедлительно выехали взрывотехники, которые выяснили, что найденная граната является очень похожим муляжом.

Жителей Ростова просят при обнаружении подозрительных предметов вызывать службы экстренного реагирования.

Ранее управление ФСБ по Ростовской области задержало гражданина Украины, который пересек границу России с двумя автоматами, двумя снайперскими винтовками, 20 гранатами и большим количеством патронов.

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