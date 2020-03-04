Блогер Диденко из Таганрога назвала подарком смерть мужа не на ее день рождения

Блогер Екатерина Диденко из Таганрога Ростовской области заявила, что супруг сделал ей подарок, скончавшись не на ее день рождения, говорится в Instagram девушки.

Напомним, на прошлой неделе Диденко праздновала день рождения в банном комплексе в Москве. Отдыхающие бросили в бассейн крупную партию сухого льда, из-за чего три человека погибли, в том числе супруг Диденко. Девушка постоянно делает публикации в Instagram, рассказывая о произошедшем. Также она успела побывать на передаче «Пусть говорят», за что ее раскритиковала блогер Елена Миро. «Еще один подарок сделал мой муж — он умер не в день моего рождения, а в час ночи 29 февраля. Он дотянул, я верю, специально, чтобы мне было морально легче», — написала Диденко. Она добавила, что СМИ писали о смерти ее супруга еще до того, как это произошло.