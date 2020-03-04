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Posted 4 марта 2020, 03:10

Published 4 марта 2020, 03:10

Modified 24 декабря, 18:25

Updated 24 декабря, 18:25

Блогер Диденко из Таганрога назвала подарком смерть мужа не на ее день рождения

4 марта 2020, 03:10
Блогер Екатерина Диденко из Таганрога Ростовской области заявила, что супруг сделал ей подарок, скончавшись не на ее день рождения, говорится в Instagram девушки.

Напомним, на прошлой неделе Диденко праздновала день рождения в банном комплексе в Москве. Отдыхающие бросили в бассейн крупную партию сухого льда, из-за чего три человека погибли, в том числе супруг Диденко.

Девушка постоянно делает публикации в Instagram, рассказывая о произошедшем. Также она успела побывать на передаче «Пусть говорят», за что ее раскритиковала блогер Елена Миро.

«Еще один подарок сделал мой муж — он умер не в день моего рождения, а в час ночи 29 февраля. Он дотянул, я верю, специально, чтобы мне было морально легче», — написала Диденко.

Она добавила, что СМИ писали о смерти ее супруга еще до того, как это произошло.

#Новости
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