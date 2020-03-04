Блогер Диденко из Таганрога назвала подарком смерть мужа не на ее день рождения

Posted 4 марта 2020, 03:10
Published 4 марта 2020, 03:10
Modified 24 декабря, 18:25
Updated 24 декабря, 18:25
Напомним, на прошлой неделе Диденко праздновала день рождения в банном комплексе в Москве. Отдыхающие бросили в бассейн крупную партию сухого льда, из-за чего три человека погибли, в том числе супруг Диденко.
Девушка постоянно делает публикации в Instagram, рассказывая о произошедшем. Также она успела побывать на передаче «Пусть говорят», за что ее раскритиковала блогер Елена Миро.
«Еще один подарок сделал мой муж — он умер не в день моего рождения, а в час ночи 29 февраля. Он дотянул, я верю, специально, чтобы мне было морально легче», — написала Диденко.
Она добавила, что СМИ писали о смерти ее супруга еще до того, как это произошло.