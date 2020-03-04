Через десять дней в Ростове начнут штрафовать за неоплату парковки

Парковочное пространство, направленное на борьбу с хаотично припаркованным транспортом и уменьшение пробок, действует в центре Ростова с 2016 года. На территории парковки при помощи мобильных и переносных средств фото-видео фиксации ведут сбор данных о нарушителях, не оплачивающих стоянку. Срок давности нарушений составляет два месяца, штраф за неоплату парковки равняется 1,5 тысячи рублей, собранные средства поступают в бюджет города.