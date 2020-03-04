Через десять дней в Ростове начнут штрафовать за неоплату парковки

Posted 4 марта 2020, 18:33
Published 4 марта 2020, 18:33
Modified 1 октября 2024, 14:15
Updated 1 октября 2024, 14:15
С вступлением закона «О внесении изменений в статьи 26.10 и 28.1 Кодекса РФ об административных правонарушениях» МВД сможет на законных основаниях предоставлять по запросу муниципалитетов сведения об автовладельцах, не оплативших парковку, а административные комиссии районов города получат возможность привлечь нарушителей к ответственности.
Парковочное пространство, направленное на борьбу с хаотично припаркованным транспортом и уменьшение пробок, действует в центре Ростова с 2016 года. На территории парковки при помощи мобильных и переносных средств фото-видео фиксации ведут сбор данных о нарушителях, не оплачивающих стоянку. Срок давности нарушений составляет два месяца, штраф за неоплату парковки равняется 1,5 тысячи рублей, собранные средства поступают в бюджет города.
Ранее специалисты заявили. что даже при перезапуске платных парковок в Ростове не смогут построить новые стоянки.