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Posted 4 марта 2020, 18:33

Published 4 марта 2020, 18:33

Modified 1 октября 2024, 14:15

Updated 1 октября 2024, 14:15

Через десять дней в Ростове начнут штрафовать за неоплату парковки

4 марта 2020, 18:33
Через десять дней вступит в силу федеральный закон, который позволит властям Ростова-на-Дону выписывать штрафы за неоплату платной парковки, сообщила горадминистрация.

С вступлением закона «О внесении изменений в статьи 26.10 и 28.1 Кодекса РФ об административных правонарушениях» МВД сможет на законных основаниях предоставлять по запросу муниципалитетов сведения об автовладельцах, не оплативших парковку, а административные комиссии районов города получат возможность привлечь нарушителей к ответственности.

Парковочное пространство, направленное на борьбу с хаотично припаркованным транспортом и уменьшение пробок, действует в центре Ростова с 2016 года. На территории парковки при помощи мобильных и переносных средств фото-видео фиксации ведут сбор данных о нарушителях, не оплачивающих стоянку. Срок давности нарушений составляет два месяца, штраф за неоплату парковки равняется 1,5 тысячи рублей, собранные средства поступают в бюджет города.

Ранее специалисты заявили. что даже при перезапуске платных парковок в Ростове не смогут построить новые стоянки.

#Общество#Новости
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