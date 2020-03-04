«Евродон» оштрафовали за антибиотики в мясе индейки, найденные в 2019 году

Так, нарушения, за которые оштрафовали некогда крупнейшего производителя мяса индейки на Юге России, были обнаружены в ходе проверки одной из торговых точек в Краснодарском крае. Специалисты отобрали пробы продукции — замороженные голени индейки, партия была произведена в мае 2019 года. В лаборатории эксперты провели анализы, которые показали, что в мясе содержатся антибиотики офлоксацин и энрофлоксацин в недопустимых значениях.