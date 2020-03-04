rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 3 марта 2020, 21:14

Published 3 марта 2020, 21:14

Modified 24 декабря, 18:19

Updated 24 декабря, 18:19

«Евродон» оштрафовали за антибиотики в мясе индейки, найденные в 2019 году

3 марта 2020, 21:14
Арбитражный суд Ростовской области привлек к административной ответственности обанкротившийся ООО «Евродон» по требованию регионального Россельхознадзора, говорится в документах на сайте «Электронное правосудие».

Так, нарушения, за которые оштрафовали некогда крупнейшего производителя мяса индейки на Юге России, были обнаружены в ходе проверки одной из торговых точек в Краснодарском крае. Специалисты отобрали пробы продукции — замороженные голени индейки, партия была произведена в мае 2019 года. В лаборатории эксперты провели анализы, которые показали, что в мясе содержатся антибиотики офлоксацин и энрофлоксацин в недопустимых значениях.

Это является нарушением требований техрегламента. В результате предприятие оштрафовали на 100 тысяч рублей.

Напомним, что в начале 2019 года основатель ГК «Евродон», крупнейшего производителя мяса птицы на Юге России, Вадим Ванеев лишился акций своей компании. Они перешли структуре ВЭБ. Доля «ВЭБ Капитал» в компании ООО «Евродон» выросла с 34 до 45%, еще 40% доли принадлежит Внешэкономбанку и 15% — Валерию Гергиеву.

В феврале Арбитражный суд Ростовской области признал обоснованными требования поставщика кормов Николая Онисича и ввел в отношении «Евродона» процедуру наблюдения, применяемую при банкротстве, которая продлилась шесть месяцев. В июне 2019 года кредиторы компании приняли решение о дальнейшей процедуре банкротства в отношении предприятия.

Ранее сообщалось, что активы обанкротившегося предприятия может выкупить компания, созданная главными конкурентами — «Черкизово» и «Дамате». При этом правительство Ростовской области пообещало полностью восстановить деятельность компании-банкрота по производству мяса индейки «Евродон» до конца 2020 года.

#Экономика#Новости
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 985 271-59-30  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика