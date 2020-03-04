«Евродон» оштрафовали за антибиотики в мясе индейки, найденные в 2019 году

Posted 3 марта 2020, 21:14
Published 3 марта 2020, 21:14
Modified 24 декабря, 18:19
Updated 24 декабря, 18:19
Так, нарушения, за которые оштрафовали некогда крупнейшего производителя мяса индейки на Юге России, были обнаружены в ходе проверки одной из торговых точек в Краснодарском крае. Специалисты отобрали пробы продукции — замороженные голени индейки, партия была произведена в мае 2019 года. В лаборатории эксперты провели анализы, которые показали, что в мясе содержатся антибиотики офлоксацин и энрофлоксацин в недопустимых значениях.
Это является нарушением требований техрегламента. В результате предприятие оштрафовали на 100 тысяч рублей.
Напомним, что в начале 2019 года основатель ГК «Евродон», крупнейшего производителя мяса птицы на Юге России, Вадим Ванеев лишился акций своей компании. Они перешли структуре ВЭБ. Доля «ВЭБ Капитал» в компании ООО «Евродон» выросла с 34 до 45%, еще 40% доли принадлежит Внешэкономбанку и 15% — Валерию Гергиеву.
В феврале Арбитражный суд Ростовской области признал обоснованными требования поставщика кормов Николая Онисича и ввел в отношении «Евродона» процедуру наблюдения, применяемую при банкротстве, которая продлилась шесть месяцев. В июне 2019 года кредиторы компании приняли решение о дальнейшей процедуре банкротства в отношении предприятия.
Ранее сообщалось, что активы обанкротившегося предприятия может выкупить компания, созданная главными конкурентами — «Черкизово» и «Дамате». При этом правительство Ростовской области пообещало полностью восстановить деятельность компании-банкрота по производству мяса индейки «Евродон» до конца 2020 года.