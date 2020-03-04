Житель Ростовской области отсудил 20 тыс евро через ЕСПЧ из-за пыток в полиции

«1 августа 2008 года сотрудники Багаевского отдела МВД по Ростовской области задержали заявителя по подозрению в убийстве. 3 августа 2008 года заявитель был допрошен в качестве подозреваемого. По его словам, во время допроса полицейские били его по ребрам, били по голове пластиковой бутылкой, наполненной водой», — говорится в решении суда.