rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 4 марта 2020, 07:14

Published 4 марта 2020, 07:14

Modified 24 декабря, 18:23

Updated 24 декабря, 18:23

Житель Ростовской области отсудил 20 тыс евро через ЕСПЧ из-за пыток в полиции

4 марта 2020, 07:14
Житель Ростовской области Сергей Закаляев по решению Европейского суда по правам человека получит 19,4 тысячи евро компенсации за перенесенные им пытки от полицейских, следует из опубликованного решения ЕСПЧ.

«1 августа 2008 года сотрудники Багаевского отдела МВД по Ростовской области задержали заявителя по подозрению в убийстве. 3 августа 2008 года заявитель был допрошен в качестве подозреваемого. По его словам, во время допроса полицейские били его по ребрам, били по голове пластиковой бутылкой, наполненной водой», — говорится в решении суда.

5 августа судебно-медицинская экспертиза подтвердила у Закаляева перелом седьмого ребра. Подследственный пожаловался судье на жестокое обращение, но в возбуждении дела отказали за отсутствием состава преступления, посчитав, что травму он получил до ареста. Спустя несколько дней Закаляева осудили.

Рассмотрев жалобу, ЕСПЧ пришел к выводу, что Закаляев действительно стал жертвой пыток со стороны сотрудников МВД.

Кроме ростовчанина, компенсацию на общую сумму более 211 тысяч евро по решению европейского суда получат еще восемь россиян.

Ранее жительница Ростова-на-Дону смогла отсудить компенсацию после падения со скользкой лестницы торгового центра.

#Общество#Новости
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 985 271-59-30  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика