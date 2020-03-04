Житель Ростовской области отсудил 20 тыс евро через ЕСПЧ из-за пыток в полиции

Posted 4 марта 2020, 07:14
Published 4 марта 2020, 07:14
Modified 24 декабря, 18:23
Updated 24 декабря, 18:23
«1 августа 2008 года сотрудники Багаевского отдела МВД по Ростовской области задержали заявителя по подозрению в убийстве. 3 августа 2008 года заявитель был допрошен в качестве подозреваемого. По его словам, во время допроса полицейские били его по ребрам, били по голове пластиковой бутылкой, наполненной водой», — говорится в решении суда.
5 августа судебно-медицинская экспертиза подтвердила у Закаляева перелом седьмого ребра. Подследственный пожаловался судье на жестокое обращение, но в возбуждении дела отказали за отсутствием состава преступления, посчитав, что травму он получил до ареста. Спустя несколько дней Закаляева осудили.
Рассмотрев жалобу, ЕСПЧ пришел к выводу, что Закаляев действительно стал жертвой пыток со стороны сотрудников МВД.
Кроме ростовчанина, компенсацию на общую сумму более 211 тысяч евро по решению европейского суда получат еще восемь россиян.
Ранее жительница Ростова-на-Дону смогла отсудить компенсацию после падения со скользкой лестницы торгового центра.