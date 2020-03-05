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Posted 5 марта 2020, 12:33

Published 5 марта 2020, 12:33

Modified 17 сентября 2022, 16:51

Updated 17 сентября 2022, 16:51

Безналичная оплата питания появилась в школах Ростова

5 марта 2020, 12:33
В нескольких школах Ростовской области запустили безналичную оплату питания, пишет «Коммерсант».

В данный момент расплатиться через Интернет можно в школах Ростова, Сальска и Новочеркасска. До конца года к этому проекту планируется подключить остальные образовательные учреждения.

«Теперь классные руководители перестанут собирать деньги на обеды. Оплатить их можно будет через личный кабинет», — сказано в сообщении.

Отмечается, что сотрудник столовой через Интернет будет получать заявку. После этого ему нужно будет накрыть на стол.

Родители смогут пополнить лицевой счет в том числе через терминал.

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