Безналичная оплата питания появилась в школах Ростова

Posted 5 марта 2020, 12:33
Published 5 марта 2020, 12:33
Modified 17 сентября 2022, 16:51
Updated 17 сентября 2022, 16:51
В данный момент расплатиться через Интернет можно в школах Ростова, Сальска и Новочеркасска. До конца года к этому проекту планируется подключить остальные образовательные учреждения.
«Теперь классные руководители перестанут собирать деньги на обеды. Оплатить их можно будет через личный кабинет», — сказано в сообщении.
Отмечается, что сотрудник столовой через Интернет будет получать заявку. После этого ему нужно будет накрыть на стол.
Родители смогут пополнить лицевой счет в том числе через терминал.