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Posted 5 марта 2020, 17:22

Published 5 марта 2020, 17:22

Modified 17 сентября 2022, 16:51

Updated 17 сентября 2022, 16:51

ЦБ советуют изменить способ продажи страховок в банках

ЦБ советуют изменить способ продажи страховок в банках

5 марта 2020, 17:22
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Международная конфедерация обществ потребителей (КонфОП) рекомендует Центральному банку России изменить требования к новому механизму реализации страховых продуктов.

Газета «Известия» пишет, что вместо дискредитирующего себя в восприятии потребителей инвестстрахования жизни (ИСЖ) банки предпочли схожий инструмент — активное продвижение договора накопительного страхования (НСЖ). Вместе с тем, людям предоставляют информацию о рисках этого инструмента только на стадии подписания, а не в момент принятия решения.

Отмечается, что со слов слов председателя правления КонфОП Дмитрия Янина регулятор должен обязать банки предоставлять полную информацию об НСЖ в момент его предложения клиентам.

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