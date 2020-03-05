ЦБ советуют изменить способ продажи страховок в банках

Газета «Известия» пишет, что вместо дискредитирующего себя в восприятии потребителей инвестстрахования жизни (ИСЖ) банки предпочли схожий инструмент — активное продвижение договора накопительного страхования (НСЖ). Вместе с тем, людям предоставляют информацию о рисках этого инструмента только на стадии подписания, а не в момент принятия решения.