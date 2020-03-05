В пастбище превратили кладбище в Ростовской области

Posted 5 марта 2020, 08:05
Published 5 марта 2020, 08:05
Modified 17 сентября 2022, 16:51
Updated 17 сентября 2022, 16:51
«Приезжие пастухи ведут их на выпас туда специально. Кладбище огорожено и есть ворота, которые закрываются», — написал возмущенный житель хутора.
В подтверждение слов местные жители прислали видео, на котором показывают коровьи и овечьи следы между могил. В самом начале ролика женщина выгоняет с кладбища смешанное стадо коров и овец.
Как пишет автор поста, жители неоднократно обращались в местную администрацию, но безрезультатно. «Просто закончится все это войной с местными жителями», — предупреждает пользователь.
«Я не могу сказать, что это намеренно. Но правило о том, что нужно следить за своим скотом в сельской местности, никто не отменял. Это кощунство и халатность», — написала местная жительница.