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Posted 5 марта 2020, 08:05

Published 5 марта 2020, 08:05

Modified 17 сентября 2022, 16:51

Updated 17 сентября 2022, 16:51

В пастбище превратили кладбище в Ростовской области

В пастбище превратили кладбище в Ростовской области

5 марта 2020, 08:05
Фото: Медиахолдинг1Mi.
В хуторе Черниговский Ростовской области пастухи превратили кладбище в пастбище для скота, сообщили очевидцы в соцсети.

«Приезжие пастухи ведут их на выпас туда специально. Кладбище огорожено и есть ворота, которые закрываются», — написал возмущенный житель хутора.

В подтверждение слов местные жители прислали видео, на котором показывают коровьи и овечьи следы между могил. В самом начале ролика женщина выгоняет с кладбища смешанное стадо коров и овец.

Как пишет автор поста, жители неоднократно обращались в местную администрацию, но безрезультатно. «Просто закончится все это войной с местными жителями», — предупреждает пользователь.

«Я не могу сказать, что это намеренно. Но правило о том, что нужно следить за своим скотом в сельской местности, никто не отменял. Это кощунство и халатность», — написала местная жительница.

Ранее стало известно, что на кладбище в Таганроге закончились места для захоронений.

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